8 سيارات فخمة فقدت نصف قيمتها في 2021.. يمكنك الشراء

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يشهد عام 2021، تراجعا في القيمة السوقية لمجموعة متميزة من السيارات الرياضية الشهيرة، بقدر كبير عن السنوات الماضية.

وجمع موقع "هوت كارز" المختص بأخبار السيارات، قائمة تضم أبرز هذه السيارات، ومن ضمنها، طراز مرسيدس AMG GT موديل عام 2016.

كانت قيمة هذه السيارة قبل 2021 نحو 139 ألف دولار، وخلال العام الجاري أصبحت قيمتها السوقية 92 ألف دولار.





ومن بين هذه السيارات، طراز نيسان GTR موديل عام 2008، الذي كانت تصل قيمته قبل 2021 إلى 70 ألف دولار، وخلال العام الجاري أصبحت قيمته السوقية 40 ألف دولار.





وضمت القائمة، طراز لامبورجيني جيلاردو موديل عام 2007، الذي كانت تصل قيمته قبل 2021 إلى 181 ألف دولار، وخلال العام الجاري أصبحت قيمته السوقية 84 ألف دولار.





وجاء ضمن القائمة، طراز مكلارين MP4-12C موديل عام 2012، الذي كانت تصل قيمته قبل 2021 إلى 229 ألف دولار، وخلال العام الجاري أصبحت قيمته السوقية 116 ألفا و300 دولار.





من بعده ضمت القائمة، طراز أودي R8 V10 موديل عام 2010، الذي كانت تصل قيمته قبل 2021 إلى 146 ألف دولار، وخلال العام الجاري أصبحت قيمته السوقية أقل من 84 ألف دولار.





وجاء في القائمة، طراز أستون مارتن V12 Vantage موديل عام 2012، الذي كانت تصل قيمته قبل 2021 إلى 183 ألفا و585 دولارا، وخلال العام الجاري أصبحت قيمته السوقية 80 ألفا و500 دولار.





وضمت القائمة، طراز مكلارين 650s موديل عام 2015، الذي كانت تصل قيمته قبل 2021 إلى 265 ألفا و500 دولار، وخلال العام الجاري أصبحت قيمته السوقية 100 ألف دولار.





في ختام القائمة، جاء طراز مرسيدس SLR McLaren موديل عام 2003، الذي كانت تصل قيمته قبل 2021 إلى 453 ألفا و500 دولار، وخلال العام الجاري أصبحت قيمته السوقية 283 ألفا و900 دولار.



