مواصفات هاتف شاومي Redmi Note 10.. يدعم تقنية الشحن السريع

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تستعد شركة شاومي الصينية للإعلان عن سلسلة الهواتف الجديدة "Redmi Note 10"، التي تدعم تقنية الشحن السريع.

وكشف موقع "Hi tech" التكنولوجي، عن بعض مواصفات الهاتف المنتظر، والذي يتميز بوجود معالج "Snadragon678".

وأكد الموقع في تسريباته، أن الهاتف يعمل ببطارية بقدرة 5000 مللي أمبير.

ويتميز الهاتف بكونه يدعم، تقنية الشحن السريع بقدرة 33 واطا.

ويأتي هاتف شاومي الجديد بمعالج "Snapdragon 678" الذي يرتكز على دقة تصنيع 11 نانومترات بسرعة 2.2 جيجاهيرتز، والتي تقدم تحسينات في هذا الإصدار عن رقاقة SD675.

وفيما يخص الشاشة، فالهاتف يأتي بشاشة "Super AMOLED" بحجم 6.43 بوصة، كما يضم الهاتف نتوءة للكاميرا الأمامية تتوسط الشاشة، أيضاً يأتي الهاتف بمكبرين صوتيين.

ونجحت الشركة الصينية في احتلال مكانة متميز بين شركات الهواتف الذكية في العالم، لكنها لم تسلم من العقوبات الأمريكية مثل العديد من الشركات الصينية.

ومنتصف يناير/كانون الثاني الماضي، فرضت الولايات المتحدة مزيدا من القيود على شركة شاومي، وذلك قبل أيام قليلة من انتهاء ولاية ترامب.

وأدرجت وزارة الدفاع الأمريكية شركة شاومي المصنعة للهواتف الذكية الصينية على القائمة السوداء بسبب علاقات عسكرية مزعومة.

وهو ما تسبب وقتها في تراجع أسهم الشركة لاحقا بأكثر من 10% في بورصة هونج كونج.

وكبدت العقوبات الأمريكية على شركة "شاومي" الصينية ورؤساءها التنفيذيين خسارة فادحة.



وخسر "لي جن" المؤسس الشريك لصانعة الهواتف الذكية منذ حوالي عقد من الزمان، حوالي 3.6 مليار دولار من ثروته، بعدما تراجع سعر سهم الشركة بحوالي 13%، على وقع الخبر، بحسب مؤشر بلومبرج للأثرياء.

وفي الوقت نفسه، تراجعت ثروة "لين بين"، نائب رئيس الشركة، بمقدار 1.7 مليار دولار؛ فيما تقلصت ثروات ما لا يقل عن خمسة من المساهمين المليارديرات الآخرين.

وفي حين تضرر قطاع التكنولوجيا في الصين من جراء التدقيق الحكومي المتزايد في البلاد وقوائم ترمب السوداء الأخرى، كانت "شاومي"مزدهرة.

وتجاوزت الشركة التي تتخذ من بكين مقرا لها مبيعات الهواتف الذكية لشركة "أبل" في الربع الثالث، وحصلت على حصة في السوق من شركة "هواوي".