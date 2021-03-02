أول جينيسيس SUV كهربائية تظهر في تصميم تخيلي 

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – نعلم أن جينسيس تطور عدداً من الموديلات الكهربائية الفاخرة، منهم SUV جديدة ظهرت مؤخراً أثناء اختبارات الطقس البارد، مع إشارة تقارير إلى تسميتها بـ GV60.

وتستند السيارة إلى منصة E-GMP الكهربائية الجديدة التي تدعم هيونداي أيونيك 5 ومعظم الموديلات الكهربائية القادمة لعلامات هيونداي وكيا وجينيسيس.

وتدعم هذه المنصة مدى كهربائي يصل إلى 500 كيلومتر لكل شحنة، ويمكن استخدام الشواحن السريعة لشحن ما يعادل 100 كيلومتر من البطارية خلال 5 دقائق فقط.

بالنسبة لموعد تدشين GV60 الجديدة فيوجد تضارب في التقارير، مع احتمالية تدشينها في نهاية العام الحالي كأول SUV كهربائية لجينيسيس، أو قد تقرر العلامة الكورية تأجيلها لـ 2022.