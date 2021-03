هيونداي بايون 2022 الجديدة كلياً تكشف نفسها

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – كشفت هيونداي رسمياً عن بايون الجديدة، وهي أصغر كروس أوفر في المجال الأوروبي للعلامة لمنافسة فورد بوما ونيسان جوك وفولكس واجن تي كروس.

وتوفر السيارة مساحة تخزينية 411 لتر، ويصل طولها إلى 164.6 بوصة وعرضها 69.9 بوصة وقاعدة عجلاتها 101.6 بوصة، مع العلم أن المنصة مبنية على سيارة i20 هاتشباك الصغيرة لهيونداي، ولن تتوفر بايون الجديدة بدفع رباعي.

وتشارك بايون داخليتها الأنيقة مع i20 كذلك، وتشمل مواصفاتها لوحة عدادات رقمية 10.25 إنش وشاشة لمسية 8 أو 10.25 إنش بنظام ملاحة.

وستتوفر الكروس أوفر بمحرك 1.0 لتر 3 سلندر تيربو بقوة 100 حصان وعزم 172 نيوتن متر، مع نسخة أخرى لنفس المحرك بقوة 120 حصان ونفس عزم الدوران، مع تقنية هايبرد 48 فولت وناقل يدوي 6 سرعات أو ناقل مزدوج القابض 7 سرعات.

وسيبدأ سعر السيارة في بريطانيا من 17,000 جنيه استرليني، ما يعادل 89,000 ريال.

