في سباق تصنيع سيارة كهربائية كليا.. "جاجوار" تخفض إنتاجها 25%

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت شركة جاجوار البريطانية، في وقت سابق، عن أن سياراتها ستصبح كهربائية بالكامل بحلول عام 2025.

وحددت الشركة خطة للتخلص التدريجي من محركات الاحتراق الداخلي، وسيشمل التحول، نقل إنتاج السيارات من مصنع كاسل برومويتش التابع من شرق مدينة برمنجهام بوسط إنجلترا إلى سوليهول القريبة.

ووفق تقرير جديد من داخل الشركة البريطانية كشف عنه موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات، فإن ضمن سياق تحضيرها لهذه الخطة الطموحة، ستقوم جاجوار بتخفيض معدل تصنيعها لسيارات الاحتراق الداخلي بمعدل 25% على مدار السنوات الخمس المقبلة.



وبناء على التقرير الذي نقله الموقع الأمريكي عن مجلة "أوتوموتيف نيوز"، فإن خطة تخفيض معدل التصنيع، ستمشل وقف الشركة لتصنيع موديلات بعينها وعدم استبدالها بنسخ أخرى ويشمل ذلك طراز جاجوار XJ.

ووعدت شركة "جاجوار لاند روفر" باستثمار 2.5 مليار جنيه إسترليني (2.8 مليار يورو) سنويا، جزء كبير منها في كهربة مركباتها.

وأوضحت الشركة "بحلول منتصف العقد، ستكون جاجوار أجرت نهضة لتبرز كعلامة تجارية كهربائية بحتة".

وفيما ستتحول جاجوار إلى كهربائية بالكامل، فإن لاند روفر لن تقوم بذلك، رغم أنها ستطلق ستة طرازات كهربائية بالكامل خلال السنوات الخمس المقبلة، أولها في العام 2024.