أسعار ومواصفات سيارات شيفروليه المتوفرة بالسوق المصرية في 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تتوفر بالسوق المصرية مجموعة متميزة من الموديلات التابعة لماركة شيفروليه الأمريكية خلال عام 2021 الجاري، بقدرات متميزة وأسعار مختلفة.

وكشف موقع .hatla2ee عن أسعار وأبرز مواصفات الموديلات التي تتوفر من ماركة شيفروليه الأمريكية بالسوق المصرية خلال العام الجاري.

ومن ضمنها طراز شيفروليه "أفيو" الذي تتوفر منه فئتان فقط للبيع خلال عام 2021 بالسوق المصرية، الفئة الافتتاحية باسم اتوماتيك / BASE 2019 تعمل بمحرك بقوة 1500 سي سي، وتتوفر بتكلفة 196 ألف جنيه، وأعلى فئة من الطراز هي فئة أتوماتيك / جميع الكماليات / FACELIFT 2019 تعمل بمحرك بقوة 1500 سي سي وتتوفر بتكلفة 202,000 ألف جنيه.







من بعده، جاء ضمن القائمة، طراز شيفروليه "أوبترا"، الذي يتوفر منه بالسوق المصرية خلال 2021 أربعة فئات، الفئة الافتتاحية هي فئة أتوماتيك 2021 التي تعمل بمحرك بقوة 1500 سي سي، وبتكلفة 197,500 ألف جنيه، وأعلى فئة من الطراز هي فئة اتوماتيك/توب لاين 2021 التي تتوفر بمحرك بقوة 1500 سي سي بتكلفة 220,900 ألف جنيه.





من بعده، جاء ضمن القائمة، طراز شيفروليه "كروز"، الذي يتوفر منه بالسوق المصرية خلال 2021 فئتان، الفئة الافتتاحية هي فئة اتوماتيك BASE 2017 التي تعمل بمحرك بقوة 1600 سي سي، وبتكلفة 310,000 ألف جنيه، وأعلى فئة من الطراز هي فئة جميع الكماليات / اوتوماتيك H/L 2017 التي تتوفر بمحرك بقوة 1600 سي سي بتكلفة 340,000 ألف جنيه.





من بعده، جاء ضمن القائمة، طراز شيفروليه "كابتيفا"، الذي يتوفر منه بالسوق المصرية خلال 2021 أربعة فئات، الفئة الافتتاحية هي فئة اوتوماتيك / LS 2021 التي تعمل بمحرك بقوة 1500 سي سي، وبتكلفة 329,990 ألف جنيه، وأعلى فئة من الطراز هي اتوماتيك / PREMIER (7SEATS) 2021 التي تتوفر بمحرك بقوة 1500 سي سي بتكلفة 394,990 ألف جنيه.





من بعده، جاء في ختام القائمة، طراز شيفروليه "ماليبو"، الذي يتوفر منه بالسوق المصرية خلال 2021 فئتان، الفئة الافتتاحية هي فئة اوتوماتيك / LS 2021 التي تعمل بمحرك بقوة 1500 سي سي، وبتكلفة 379,990 ألف جنيه، وأعلى فئة من الطراز هي اتوماتيك / LT 2021 التي تتوفر بمحرك بقوة 1500 سي سي بتكلفة 434,990 ألف جنيه.



