أول ظهور لنموذج شاحنة "تسلا" الكهربائية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أخيرا، شوهد النموذج الأولي لشاحنة Tesla Semi الكهربائية للمرة الأولى على طريق سريع مزدحمفي ولاية كاليفورنيا.

فقد اكتشف كريستيان، أحد مستخدمى ”تويتر“ الذي يعيش في كاليفورنيا، الشاحنة الفضية الضخمة وهي تسحب مقطورة على الطريق السريع في ”صمت شديد“ بفضل محركاتها الكهربائية الأربعة المشتقة من سيارة Model 3.

وكان من المقرر طرح الشاحنة في عام 2019، وفي أبريل/ نيسان من العام الماضي، قالت الشركة إنها ستؤجل الإنتاج حتى هذا العام.

وقررت ”تسلا“ تعليق إنتاج شاحنة Tesla Semi، بسبب عدم التوصل لحل تقني لبطارية ”تسلا“ 4680، والتي تقوم بتصنيعها داخليا في مصنعها التجريبي في فيرمونت بولاية كاليفورنيا.







واستغرق تصنيع شاحنة Tesla Semi سنوات، منذ الكشف عنها في العام 2017، ولكن الرئيس التنفيذي للشركة أيلون ماسك أكد أن الشاحنة قد تصل إلى السوق هذا العام.

وكشف ماسك خلال اجتماع مناقشة أرباح الشركة، أن حجم إنتاج الشاحنة معلق حتى تتمكن ”تسلا“ من إنتاج حجم كبير من خلايا البطارية الخاصة بها.



والخلايا التي صممتها ”تسلا“ وتم الإعلان عنها في مؤتمر ”يوم البطارية“ للمساهمين في سبتمبر/أيلول 2020، هي خلايا ليثيوم أيون كبيرة دون علامات تبويب.

مواصفات الشاحنة

وبالنسبه للمواصفات، تتميز الشاحنة بطبقة طلاء فضية وتصميم أمامي أنيق، جنبا إلى جنب مع شعار ”تسلا“ الأيقوني في مقدمة ووسط غطاء المحرك.

ويتميز الطراز Semi بأربعة محركات كهربائية مشتقة من سيارة Model 3، تمكنه من الإبحار دون إصدار ضجيج الحمولة الذي يسمع من طرازات الديزل التقليدية، وفقا لتقارير Teslarati.

ويبدو -أيضا- أن استخدام المحركات قد آتى ثماره، إذ ذكر كريستيان مدى صمت الشاحنة فقد فوجئ هو ورفاقه عندما مرت الشاحنة الضخمة بعدم سماع صوت ضجيج لها.



يذكر أن شاحنة Tesla Semi قادرة على قطع مسافة 800 كم بشحنة كهربائية واحدة، وتسارعها من 0 إلى 100 كم/ س خلال 20 ثانية فقط، وبذلك تعد أسرع شاحنة في العالم.

وعند فصل الحمولة أو الجزء الخلفي من الشاحنة يصل تسارعها إلى ٥ ثوانٍ فقط، وهي قادرة على السير لمسافة 1.6 مليون كم دون مشاكل.

ومن المتوقع أن تكون الشاحنة عبارة عن مركبة للخدمة الشاقة تعمل بالبطارية ويمكنها السفر لمسافة تصل إلى 300 ميل بشحنة واحدة، وتأمل ”تسلا“ أن تتنافس في النهاية مع محركات الديزل التقليدية، التي يمكنها السفر لمسافة تصل إلى 1000 ميل على خزان وقود واحد.