لاستبدال إطارات سيارتك.. إليك قائمة أفضل أنواع مفاتيح البراغي الصدمية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - مفتاح البراغي الصدمي هو عبارة عن أداة طاقة للمقبس مصممة لتقديم عزم دوران مرتفع بأقل جهد وهي أداة تستخدم على نطاق واسع في مختلف الصناعات.

وعرف استخدامها بشكل أكبر في عالم السيارات في فك وتركيب إطارات السيارات.

ويعمل المفتاح عن طريق تخزين الطاقة في كتلة دوارة، ثم توصيلها فجأة إلى عمود الإخراج، وهو من ابتكار المخترع الأمريكي "روبرت إتش بوت" من ايفانسفيل، إنديانا.

وقدم موقع "كار أند درايفر" المختص بأخبار السيارات، قائمة تضم أفضل أنواع مفتاح البراغي الصدمي المتوفرة بالأسواق، للراغبين في فك وتركيب اطارات سياراتهم بشكل احترافي.

وضمت القائمة في مقدمتها النوع صاحب أعلى معدل تقييم، هو مفتاح براغي من ماركة Bosch موديل 18V Impactor.

ويتوفر هذا النوع بتكلفة إجمالية تصل لـ700 دولار، ويتمتع بمعدل دوران بحد أقصى للدقيقة يصل لـ1900 لفة، ويعمل ببطاريات تضخ طاقة بمعدل 47 وات في الساعة.





من بعده، ضمت القائمة، مفتاح براغي من ماركة Makita موديل BTW450، ويتوفر هذا النوع بتكلفة إجمالية تصل لـ568 دولار، ويتمتع بمعدل دوران بحد أقصى للدقيقة يصل لـ1600 لفة، ويتوفر ببطاريات تضخ طاقة بمعدل 54 وات في الساعة.





من بعده، ضمت القائمة، مفتاح براغي من ماركة DeWalt موديل DW059، ويتوفر هذا النوع بتكلفة إجمالية تصل لـ448 دولار، ويتمتع بمعدل دوران بحد أقصى للدقيقة يصل لـ1650 لفة، ويتوفر ببطاريات تضخ طاقة بمعدل 43 وات في الساعة.





من بعده، ضمت القائمة، مفتاح براغي من ماركة HITACHI موديل WR 18DL، ويتوفر هذا النوع بتكلفة إجمالية تصل لـ600 دولار، ويتمتع بمعدل دوران بحد أقصى للدقيقة يصل لـ2600 لفة، ويتوفر ببطاريات تضخ طاقة بمعدل 54 وات في الساعة.



