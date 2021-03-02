احتفاء بالسفير الإماراتي..هكذا كسرت إسرائيل البروتوكول

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - البروتوكول في العلاقات الدولية هو عادة مرتبطة بقواعد دبلوماسية ثابتة، لكن أن تكسر دولة ما هذا العُرف فالأمر يعني أن الضيف استثنائي حتى لو لم يكن رئيس دولة.

هو الأمر بعينه الذي حصل في إسرائيل عندما استقبلت بالأمس أول سفير إماراتي لديها، متجاوزة البروتوكول المتبع في مراسم تقديم السفراء أوراق اعتمادهم.

ولأن الشيء عندما يخرج عن المألوف تتوجه له الأنظار مثلما فعلت ”الخليج 365” التي رصدت عدة مشاهد في هذا الإطار، خلال مراسم تقديم السفير الإماراتي في تل أبيب محمد آل خاجة، أوراق اعتماده للرئيس الإسرائيلي رؤبين ريفلين.

مشاهد تعددت ما بين عزف النشيد الوطني للإمارات، ورفع علمها على مقر الرئاسة الإسرائيلية، وإدلاء السفير والرئيس بتصريحات خلال تلقي أوراق الاعتماد، إضافة إلى عقد اجتماع بين الجانبين.

لم يتوقف الاحتفاء الاستثنائي بأول سفير إماراتي في تل أبيب، عند المشاهد سالفة الذكر، حيث أقيمت مراسم خاصة لتقديم أوراق اعتماده، علما بأن الرئيس الإسرائيلي يتلقى عادة أوراق اعتماد من السفراء على شكل مجموعات.

أما تصريحات الدبلوماسي الإماراتي، فعادة لا يُلقي السفراء كلمات خلال تقديم أوراق اعتمادهم للرئيس الإسرائيلي.

وباستثناء تقديم السفير الإماراتي أوراق اعتماده، فإن الترتيبات التي جرت هي تلك المتبعة في استقبال رؤساء الدول في المقر الرئاسي الإسرائيلي.

والسفير محمد آل خاجة هو أول سفير إماراتي في إسرائيل وثالث عربي بعد السفيرين المصري والأردني.

وفي هذا الصدد قالت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية: "كانت الأهمية التي توليها إسرائيل لعلاقاتها الدبلوماسية مع الإمارات واضحة في الطريقة التي استقبلت بها آل خاجة".

وأضافت: "في خرق كامل للبروتوكول المتبع، سُمح لآل خاجة بقطع طابور السفراء الذين ينتظرون تقديم خطابات اعتمادهم إلى ريفلين في حفل رسمي في القاعة الرئيسية لمنزل الرئيس".

وبحسب الصحيفة "تقليديا، فإن الرئيس والسفراء الجدد لا يدلون بتصريحات للصحافة، وهو شرف مخصص لرؤساء الدول الأجنبية الذين يقومون بزيارات رسمية إلى إسرائيل".

"لكن في هذه الحالة، أدلى كل من ريفلين وآل خاجة بتصريحات للصحافة".

وبالإضافة إلى ذلك، "عزفت فرقة الجيش الإسرائيلي النشيد الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة مع دخول السفير المجمع الرئاسي".

الرئيس الإسرائيلي يغرد بالعربية

ومع انتهاء المراسم، خرج الرئيس الإسرائيلي عن المألوف بالتغريد باللغة العربية على حسابه الرسمي في "تويتر".

وكتب في تغريدته: "استلمت اليوم أوراق اعتماد السفير الأول لدولة الإمارات العربية المتحدة في إسرائيل".

وأضاف: "هناك الكثير مما يمكننا تحقيقه معاً، إسرائيليون وإماراتيون، للدفع بشعوبنا، بالشرق الأوسط كله إلى الأمام. نحو مستقبل يقوم على التعاون الإقليمي، الاحترام المتبادل، الازدهار والسلام. أهلا وسهلا!".

أما آل خاجة، فغّرد باللغات العربية والإنجليزية والعبرية "تشرفت اليوم بتقديم أوراق اعتمادي إلى فخامة رؤوفين ريفلين الرئيس الإسرائيلي، كأول سفير لدولة الإمارات لدى دولة إسرائيل".

وأعرب عن تطلعه "بتمثيل دولتي الحبيبة خير تمثيل، وإلى العمل مع الجميع من أجل تعزيز التعاون وتوطيد العلاقات بين البلدين".