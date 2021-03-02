أسعار العملات في المغرب اليوم الثلاثاء 2 مارس 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تباينت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي، في تعاملات اليوم الثلاثاء 2 مارس 2021، وفق بنك المغرب المركزي.

وتراجع سعر الدرهم المغربي أمام الدولار، والإسترليني، والدينار الكويتي، بينما ارتفعت العملة المغربية، أمام اليورو، فيما استقرت أمام الدرهم الإماراتي، والريال السعودي.

أسعار اليورو والدولار والإسترليني

وانخفض سعر اليورو على شاشات تداول بنك المغرب المركزي، إلى نحو 10.38 درهم للشراء، و12.06 درهم للبيع، مقابل نحو 10.39 درهم للشراء، و12.07 درهم للبيع.

بينما ارتفع سعر صرف الدولار، إلى نحو 8.58 درهم للشراء، و9.98 درهم للبيع، مقابل نحو 5.56 درهم للشراء و9.95 درهم للبيع، أمس.

وزاد سعر صرف الجنيه الإسترليني، إلى نحو 12 درهم للشراء، و13.96 درهم للبيع، مقابل نحو 11.93 درهم للشراء، و13.87 درهم للبيع.

التطعيم يدعم الاقتصاد

يأتي استقرار العملات الأجنبية مع نجاح المغرب، خلال شهر واحد، في تطعيم أكثر من 3 ملايين ونصف مليون شخص بلقاح كورونا.

أسعار الريال والدرهم والدينار

واستقر سعر صرف الريال السعودي في المركزي المغربي، نحو 2.29 درهم للشراء و2.66 درهم للبيع، وهو السعر ذاته في تعاملات أمس.

وبقي سعر صرف الدرهم الإماراتي لدى المركزي المغربي عند مستوى نحو 2.33 درهم للشراء و2.71 للبيع.

بينما ارتفع سعر صرف الدينار الكويتي إلى نحو 28.36 درهم للشراء، و32.96 درهم للبيع، مقابل نحو 28.28 درهم للشراء، و32.87 درهم للبيع، أمس.

انكماش قياسي بالعجز التجاري

وانكمش العجز التجاري بالمغرب خلال العام الماضي، مقارنة مع الأرقام المسجلة في 2019.

وقال مكتب الصرف المغربي، إن العجز التجاري انكمش 23.1% إلى 158.6 مليار درهم (17.6 مليار دولار) في 2020.

وزادت تحويلات العمالة المغربية في الخارج عام 2020، بنسبة 5% لتصل إلى 67.99 مليار درهم مقابل 64.77 مليار درهم في 2019.

وتوقعت المندوبية السامية للتخطيط بالمغرب نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد 0.5% على أساس سنوي، خلال الربع الأول من 2021.

ويتوافر للمغرب رصيد من النقد الأجنبي يناهز 33 مليار دولار، بما يغطي أكثر من 7 أشهر من واردات السلع والخدمات.