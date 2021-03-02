محركات طراز RAV4 تقود "تويوتا" لتحقيقات أمريكية.. ما السبب؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تخضع شركة تويوتا اليابانية بفرعها الحالي بالولايات المتحدة الأمريكية لتحقيق تشرف عليه إدارة السلامة الوطنية على الطرق العامة.

تأتي التحقيقات بعد تلقي إدارة السلامة الوطنية لشكاوى حول محركات بسيارات تويوتا تتعرض محركاتها للاشتعال دون أسباب واضحة.

وبحسب تقرير لموقع "سي نت"، فقد تلقت الإدارة شكاوى من 11 عميل لتويوتا، رصدوا هذه الحالة بسياراتهم من طراز RAV4 ضمن فئة SUV، وتحديدا النسخ التي طرحت ما بين عام 2013 و 2018 من هذا الطراز.

وعلى الرغم من أن الشكاوى المقدمة عن عدد 11 سيارة فقط، إلا أن التحقيق سيمتد ليشمل 1.9 مليون سيارة من هذا الطراز يتوقع أن ترصد بها مثل هذا العطل كإجراء استباقي للوقاية من أي حالات احتراق متوقعة.

وتضمنت الشكاوى ملاحظات ملاك السيارات التي شهدت هذه الحادثة، ملحوظات تشير إلى أن الاشتعال كان يحدث أثناء قيادتهم للسيارة وعلى الأغلب يكون مصدر الاشتعال البطاريات ذات الـ 12 فولت بالسيارة، غير أن 4 من أصل 11 حالة، شهدت اشتعالا بالمحرك أثناء إيقاف السيارة، ما دفع الإدارة الأمريكية لإقامة تحقيقات للاستدلال على حقيقة الأمر.

ومن جانبها، أكدت تويوتا بالولايات المتحدة على أنها على علم بالأمر وتتعاون مع إدارة السلامة الوطنية على الطرق العامة في التحقيقات.