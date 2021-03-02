مواصفات ومميزات جي أي سي GA4 2021 وأسعارها في السعودية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - جي أي سي GA4 2021 من أنواع السيارات الجيدة وهي صينية الصنع وتتوافر بها العديد من المميزات والمواصفات التي نستعرضها من خلال التالي.

جي أي سي GA4 2021 من السيارات السيدان الجديدة كليا بالدفع الأمامي، وتعتبر مميزة جدا وهذا لأنها بها الكثيرمن المواصفات والمميزات الرائعة التي نتعرف عليها من خلال ما يلي..





مواصفات جي أي سي GA4 2021

محرك السيارة 1.5 لتر بقوة 114 حصان مع وجود 4 سلندر بعزم دوران 15 نيوتن \ المتر. نوع الوقود المستخدم للسيارة هو البنزين وسعة خزان الوقود 50 لتر. يبلغ طول السيارة 4.692 متر والعرض 1.805 متر وارتفاعها 1.500 متر كما تبلغ سعة صندوق السيارة 480 لتر.





مميزات سيارة GAC GA4 الجديدة

يوجد بالسيارة نظام للفرامل مانع للإنغلاق ABS ، ومساعد للفرامل BA ، ونظام إلكتروني للفرامل EBD . إنذار لمنع السرقة وكاميرا خلفية، كما يوجد أحزمة أمان أمامية و6 وسائد هوائية. مصابيح هالوجين أمامية ومصابيح للضباب أمامية وخلفية. يوجد بالسيارة مقود كهربائي بالإضافة إلى فتحة سقف كهربائية. تتميز السيارة بوجود جهاز لقياس عدد الأميال المقطوعة أثناء السير. تمتاز جي أي سي GA4 بوجود مميزات ترفيهية حيث يحتوي على بلوتوث ومدخل AUX. مشغل أقراص CD، كما تتميز بوجود 4 مكبرات صوتية، و MB4 للتشغيل وتحتوي على راديو، ونظام للملاحة.

أسعار سيارة GAC GA4 2021 في السعودية

سعر السيارة جي أي سي GA4 2021 1.5 L بلغ نحو 57.519 ألف ريال سعودي.

سعر السيارة جي اي سي GA4 2021 1.3 T بلغ نحو 70.765 ألف ريال سعودي.