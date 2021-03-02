أغرب السيارات المعدلة من طراز تويوتا "لاند كروزر".. وحوش الطرق الوعرة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كغيره من العديد من موديلات السيارات، كان لطراز تويوتا لاند كروزر، مجموعة من النسخ أجريت عليها تعديلات هي الأغرب، لتتغير ملامحها كليا.

وجمع موقع "هوت كارز" المختص بأخبار السيارات، قائمة تضم أبرز النسخ التي أجريت عليها تعديلات بالتصميم الخارجي من طراز تويوتا لاند كروزر.

وبدأ الموقع القائمة، بنسخة طرحت لسباقات شواحن السحب، Drag Truck قام بتصميمها وتعديلها المتخصص بهذا المجال، "بروس كريستيان"، وأجرى هذه التعديلات على نسخة من طراز لاند كروزر موديل 1973.







من بعدها، ضمت القائمة نسخة معدلة مجهزة للسفاري والترحال من طراز لاند كروزر، حملت اسم FZJ80، زودت بإطارات لكافة التضاريس، وسقف مجهز للتحول لخيمة.





من بعدها، ضمت القائمة، نسخة حديثة من موديل لاند كروزر، حصلت على تعديلات تعزز قدراتها من اقتحام الصحراء والطرق الوعرة، حملت اسم Turbo V8 200 Series، وأضيف لها عزم دوران يصل لـ1000 نيوتن متر.





ومن النسخ الكلاسيكية المعدلة من الطراز، ضمت القائمة، نسخة باسم Slammed FJ40، أضيف لها محرك بقوة 1400 حصان، وإطارات عملاقة لكافة التضاريس.





ومن النسخ التي قدمت لحقبة التسعينيات، ضمت القائمة، نسخة من عام 1991، أجريت عليها تعديلات خارجية وداخلية تمكنها من المشاركة في سباقات الرالي، وحملت هذه النسخة من طراز لاند كروزر اسم Retro Livery Land Cruiser.





من النسخ التي تم تعديلها أيضا للتناسب مع رحلات التخييم والسفاري، جاءت ضمن القائمة نسخة باسم Suzy The Overlander.





من بعدها، ضمت القائمة نسخة باسم Torque Monster، وهي نسخة تحولت لشاحنة من طراز لاند كروزر، وعززت قدرتها من عزم الدوران حتى وصلت لـ 913 نيوتون متر.





ومن النسخ التي تحولت أيضا لشاحنة، نسخة باسم MDT Southern Scorpion، التي أضيف لها 4 إطارات إضافية ليصبح عدد إطاراتها الإجمالي 6 إطارات.



