القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - للحفاظ على سيارتك من المشكلات يجب الإهتمام بجميع الأجزاء الموجودة بها، وشمعات السيارة تحتاج إلى تنظيف الرواسب والصدأ للحماية التلف.

شمعات الاشتعال تعتبر مهمة لتشغيل المحرك، ويجب الحفاظ عليها نظيفة من الترسبات الكربونية التي توجد عليها، حيث أن تراكمها يؤدي إلى التآكل، ويعتبر التنظف من الأمور الهامة بدلا من شراء شمعات جديدة، وجئنا إليكم بطريقة تنظيف شمعات السيارة.





طريقة تنظيف شمعات السيارة:

عليك بفصل الطرف السالب من البطارية وفك المزلاج الذي يحمل الكبل، ومن ثم عليك بتحريكه للخارج.

قم باكتشاف أسلاك شمعة الإشتعال والتي تكون ممتدة على ملفات الإشتعال في أعلى المحرك، وإذا واجهت صعوبة في إيجاد الأسلاك يمكنك الرجوع إلى دليل الإصلاح الخاص بالسيارة.

عند الوصول إلى المكان المثبت به شمعات الإشتعال يجب عليك مسح المنطقة باستخدام منشفة من الرواسب قبل إزالة الشمعات حتى لا تسقط وتتسبب في تلف المحرك، أو يمكنك أستخدام مجفف هوائي للتخلص من الرواسب مع الحرص على إرتداء واقي للعينين.





عليك بإزالة الشمعات من خلال فصل الأسلاك الواصلة بها وإزالتها بحذر.

استخدم ورق الصنفرة على نهاية شمعة الإشتعال من الناحية التي تدخل إلى المحرك، والعمل على فركها للتخلص من الصدأ المتراكم عليهاحتى يتم تنظيفها تماما، وإن لاحظت أنه لا يوجد نتيجة من تنظيفها فيجب عليك استبدالها على الفور.

عليك بتنظيف خيوط الشمعات باستخدام فرشاة سلكية للتخلص من الرواسب والزيوت المتراكمة مع الحرص على تحريك الفرشاة بنفس اتجاه الخيوط.

استخدام المنظف الخاص بالفرامل من خلال رشه على سدادة الشمعات والخيوط ومسحه باستخدام منشفة نظيفة من القماش لإزالة الرواسب.

عند التأكد من تنظيف جميع الشمعات يمكنك الآن إعادة تركيبها مرة أخرى.