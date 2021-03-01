هيونداي وكيا تحتلان المركز الأول في جوائز السلامة لعام 2021

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – كتبنا منذ أيام عن جوائز السلامة التي أعلن عنها معهد التأمين الأمريكي لسلامة الطرق السريعة لـ 90 موديل مختلف هذا العام، وهي زيادة عن 64 موديل العام الماضي.. ويقسم المعهد الجوائز لفئتين، “اختيار السلامة الأعلى بلس” في الدرجة الأولى و”اختيار السلامة الأعلى” في الدرجة الثانية.

واحتلت مجموعة هيونداي المركز الأول بين شركات السيارات بعد استلامها لـ 17 جائزة مختلفة لجميع علاماتها، هيونداي وكيا وجينيسيس.

7 موديلات لعلامة هيونداي حصلت على جوائز سلامة مختلفة من المعهد، منهم باليسيد ونيكسو لجائزة “اختيار السلامة الأعلى بلس”، وفوليستر وسوناتا وكونا وتوسان وفينيو لجائزة “اختيار السلامة الأعلى”.

وحصلت كيا K5 على جائزة “اختيار السلامة الأعلى بلس”، بينما حصلت سورينتو وتيلورايد وسيراتو وسول وسيلتوس وسبورتاج على جائزة “اختيار السلامة الأعلى”.