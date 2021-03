“بالفيديو” لكزس LFA قادرة على إبهارنا بأدائها رغم تجاوز عمرها 10 سنوات

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – لقد مضى أكثر من عقد منذ أن كشفت لكزس عن LFA سوبركار، وبالرغم من عدم نجاحها تُجارياً بالشكل المتوقع، إلا أنها تعد مصدر إلهام لبعض سيارات لكزس الرياضية الأكثر شهرة هذه الأيام، بما في ذلك LC 500.

بالانتقال سريعاً إلى اليوم، حيث استعرضت LFA تسارعها، حيث استطاعت الانطلاق من سرعة 0 إلى 100 كم/س في 4.4 ثانية، وسجلت عدد دورات محرك وصلت حتى 9,500 دورة في الدقيقة، مع أصوات العادم المألوفة والقوية، والأفضل من ذلك، فإن الفيديو يُظهر أيضاً السوبركار التي تستمد قوتها من محرك V10 بتنفس طبيعي وهي تشق طريقها حول زوايا مضمار السباق.

وفي الوقت الحالي، يصعب توقع خليفة LFA من لكزس، لكن ذلك ليس مستحيلاً، حيث قال كوجي ساتو، رئيس الشركة في 2019، في مقابلة أن هُناك أملاً لوجود خليفة لـ LFA لكنهم سيحتاجون إلى دعم وسائل الإعلام حتى يحدث ذلك.

وفي الختام، فإن إطلاق خليفة للسوبركار الفاخرة ستجذب العُملاء إلى العلامة التُجارية بشكل أكبر بلا شك، ونحن نأمل أن تكشف الشركة عنها يوماً ما.

