ماذا تفعل عند بقاء المخالفة رغم سداد قيمتها؟ “المرور” يجيب

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تفاعلت الإدارة العامة للمرور السعودي عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مع استفسار لأحد المتابعين بشأن الإجراء المطلوب عند بقاء المخالفة بمنصة أبشر رغم سداد قيمتها.

وتساءل المُتابع، قائـلًا: ” قمت بتسديد مخالفة، وما زالت موجودة في أبشر وحسابي البنكي معًا، علمًا بأنني تلقيت رسالة تسوية بشأن المخالفة”، وأجاب المرور السعودي موضحًا أن التصرف المطلوب في حالة بقاء المخالفة مسجلة بنظام أبشر بعد سدادها هو التواصل مع البنك للتأكد من عملية ربط السداد (بعد سداد المخالفة).