طريقة استرداد قيمة المخالفات المسددة بعد قبول الاعتراض

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تفاعلت الإدارة العامة للمرور السعودي عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مع استفسار لأحد المواطنين بشأن كيفية استرداد قيمة مخالفة تم الاعتراض عليها.

وأوضحت إدارة المرور أنه يتم إعادة مبلغ السداد على نفس الحساب المسدد منه آلياً بعد أن يتم إصدار قرار من الهيئة المرورية التي تم تقديم الاعتراض لديها بإعادة مبلغ السداد، وكانت قد حددت الإدارة آلية وطريقة تقديم الاعتراض من خلال منصة أبشر، في الخطوات التالية: