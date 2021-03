انطلاق مازدا 3 وسي إكس 30 2021 بتحديثات جديدة

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت مازدا عن تحديثات لمحرك 2.0 لتر SkyActiv X لرفع القوة وعزم الدوران وتحسين صرفية الوقود وخفض الانبعاثات، مع تغيير اسمه إلى e-SkyActiv X.

وسيتم تدشين المحرك المحدث في مازدا 3 وCX-30 موديلات 2021 بمكابس معدلة وتحديثات لبرمجيات نظام الهايبرد المخفف، والنتيجة هي رفع القوة بـ 6 حصان إلى 186 حصان وعزم الدوران بـ 16 نيوتن متر إلى 240 نيوتن متر.

كما تم خفض الانبعاثات الكربونية بـ 11 جرام لكل كيلومتر وتحسين صرفية الوقود بأكثر من 1 كيلومتر لكل لتر.

ويُذكر أن مازدا غيرت كذلك اسم محرك SkyActiv G سعة 2.0 لتر هايبرد إلى e-SkyActiv G بقوة 122 حصان مع خفض الانبعاثات الكربونية بـ 8 جرام لكل كيلومتر وتوفيره في عدد من موديلات مازدا الجديدة.

