جيب ستقدم كروس أوفر أصغر من رينيجيد في هذا الموعد

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – بعد 6 أعوام من تلميح جيب لتطوير موديل جديد أصغر من رينيجيد في المجال، أشار تقرير من مجلة أوتوموتيف نيوز أوروبا إلى بدء إنتاج هذه السيارة في يوليو 2022 بمصنع Tychy البولندي.

وأشارت مصادر المجلة إلى أن الكروس أوفر الصغيرة لن تعتمد على منصة Small Wide 4×4 لرينيجيد، بل ستنتقل لمنصة CMP لمجموعة بيجو ستروين.

كما ستحصل السيارة على نظام دفع رباعي من بيجو ستروين كذلك، والذي يجمع بين محرك احتراق داخلي لتحريك العجلات الأمامية ومحور خلفي كهربائي، وهو النظام المستخدم في بعض موديلات DS الفاخرة وبيجو.

وستحصل علامات ألفا روميو وفيات على نسخة أخرى لنفس الموديل خلال 2023 بمحركات وتقنيات مشتركة ولن بتصميم يميز كل علامة.

ومن المتوقع تدشين الكروس أوفر الجديدة من جيب في نهاية العام الجاري أو بداية 2022، كما يشير التقرير إلى طرح نسخة كهربائية بالكامل لها لاحقاً.