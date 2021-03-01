جيب ترفض طلب قبيلة شيروكي بإزالة الاسم من منتجاتها

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – يستمر الخلاف بين جيب وقبيلة شيروكي الأمريكية الأصلية قائماً، بعد طلب الأخيرة من العلامة الأمريكية إزالة اسم “شيروكي” من جميع منتجاتها احتراماً لجذور الاسم وأهميته للسكان الأصليين بأمريكا.

جيب الآن تحت إدارة مجموعة ستيلانتس بعد اندماج فيات كرايسلر وبيجو ستروين، وصرحت قبيلة شيروكي أن جيب رفضت “باحترام” إزالة اسم شيروكي من منتجاتها.

ويُذكر أن جيب حاولت تهدئة الخلاف مع قبيلة شيروكي في صيف 2020 عندما اقترحت عليهم تجهيز برنامج تعليمي حول تاريخ القبيلة لموظفي الشركة، ولكن يبدو أن القبيلة رفضت هذه الخطوة وقررت تصعيد الخلاف إعلامياً.

وصرح رئيس قبيلة شيروكي، تشوك هوسكين: “جيب رفضت باحترام إزالة اسم شيروكي، والتي كانت خطوة هامة بالنسبة لنا، ولكن تركت جيب الباب مفتوحاً لمحادثات أخرى في المستقبل حول الاسم”.