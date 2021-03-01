أسطورة الخريف.. لكزس تطلق نسخة رياضية من IS

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت شركة لكزس عن إطلاق النسخة الرياضية IS 500 F Sport Performance الجديدة مع تجهيزها بمحرك السحب الطبيعي V8.

وأوضحت لكزس اليابانية أن النسخة IS الرياضية الجديدة تنطلق بقوة 478 حصانا، ويتم توجيه هذه القوة لعجلات المحور الخلفي عن طريق ناقل حركة أوتوماتيكي ثماني السرعات.

وتتسارع السيارة من الثبات إلى سرعة 9.66 كلم/س في 4.5 ثانية، وتحصل السيارة على خدمات باقة "Dynamic Handling Package"، والتي تضم مجموعة التعليق المتوائم مع ممتص الصدمات الخاص من ياماها على المحور الخلفي والقفل التفاضلي ونظام الكبح الفائق.

كما يدعم قائد السيارة الرياضية من خلال العديد من الأنظمة المساعدة والإلكترونيات.

وتمتاز النسخة الرياضية من خلال الخطوط التصميمية الحادة والمقدمة الكبيرة والتصميم الجديد للمئزر الأمامي والرفارف، وكذلك الجنوط قياس 19 بوصة وشفة الاسبويلر السوداء على الناشر الجديد، والترتيب الأنيق لفتحات مجموعة العادم الرباعية والملصقات باللون الأسود على الهيكل والمقود الرياضي في المقصورة الداخلية والدواسات الخاصة.

ومن المقرر طرح السيارة الجديدة في الأسواق خلال فصل الخريف القادم.