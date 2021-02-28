موجز ”الخليج 365” للسيارات.. مرسيدس الجديدة وأحدث سكودا فابيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في قطاع السيارات الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي أحداث القطاع المهمة.

موبينة السيارة من الأجزاء الهامة بالسيارة حيث أنها تعتبر أساس الكهرباء في المحرك، وفيما يلي أعراض تلف موبينة السيارة وكيفية اختبارها.

بعد تقديم بورش تايكان في أواخر 2019، لم يستغرق الأمر وقتًا طويلاً حتى بدأ المتحمسون في التساؤل.. متى يتم إصدار سيارة كروس توريزمو؟

خزان الوقود من الأماكن الهامة بالسيارة والتي تحتاج إلى اهتمام ولهذا عليك بتنظيفها بشكل دوري، فيما يلي طريقة تنظيف خزان وقود السيارة

كشفت شركة سكودا النقاب عن الجيل الرابع من أيقونتها Fabia الصغيرة.

كشفت شركة مرسيدس النقاب عن الجيل الجديد من سيارة الفئة C بموديليها الصالون والكومبي.