نيسان كيكس تعرف على أهم المعلومات والأسعار+عرض خاص Nissan Kicks

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تتاح سيارة نيسان كيكس لدى وكالة بترومين حالياً وهي تعدُّ إحدى أفضل سيارات الكروس أوفر لما تتمتع به من مميزات مع سعر اقتصادي، لذا نتعرف عليها اليوم بالتفصيل.

الخارجية

تتميز نيسان كيكس بتقديمها لتصميم مميز ديناميكي يجمع بين البساطة والعملية، حيث يسمح هيكلها المعزز بالانعطاف بسهولة في المساحات الضيقة، في حين تبرز جرأتها من خلال شبك أمامي جديد على شكل حرف V محاط بمصابيح أمامية هجومية، ومنافذ هواء رياضية، ومصابيح ضباب جديدة.

أما على الجانب فهناك خطوط ديناميكية جريئة مع إطارات قياس 17 إنش، وفي الخلف هناك مصابيح ديناميكية الشكل ممتدة إلى جانب السيارة مع شرائط ضوئية سفلية وجناح خلفي صغير للتأكيد على هوية السيارة الرياضية.

الداخلية

توفر مقصورة نيسان كيكس مساحة كبيرة للركاب مع مساحة كبيرة للرأس والمقاعد الأمامية المريحة للغاية كما حصلت السيارة على ترقيات عديدة جعل تصميمها الداخلي أكثر أناقة وحماساً، كما تنافس كيكس بشراسة في شريحتها فيما يتعلق بمساحة حقيبة اﻷمتعة أيضاً التي تبلغ 716 لتر.

أما عن التقنيات فهناك شاشة نظام معلوماتي ترفيهي قياس 8 إنش، شاشة عدادات رقمية مع شاشة لعرض معلومات السيارة، إضافة لتضمنها بعض التقنيات المتطورة مثل الحامي الشمسي، مكابح طوارئ الأوتوماتيكية القياسية، أنظمة مراقبة البقعة العمياء والمرور الخلفي بأعلى فئتين، نظام الرؤية المحيطية الذكي، مع توفر كل من أندرويد أوتو وآبل كار بلاي في كافة الفئات.

الأمان

تتوفر نيسان كيكس بالعديد من مزايا السلامة ومساعدة السائق للمحافظة على أمن وسلامة الرُكاب داخل السيارة، وتشتمل على الآتي:

نظام الكبح التلقائي في حالات الطوارئ القياسي مع كشف المشاة

تحذير قياسي من مغادرة المسار

مثبت السرعة التكيفي

إجمالي 10 أكياس هوائية

تنبيه السائق الذكي

تنبيه الباب الخلفي قياسيان “فئات SV و SR”

التحكم الذكي في التطواف باستخدام فرامل الانتظار الإلكترونية “فئات SV و SR”

المحرك

تعمتد الاس يو في على محرك تنفس طبيعي 1.6 لتر 4 سلندر قوة 118 حصان و149 نيوتن.متر من عزم الدوران، مع ناقل الحركة ذو التعشيق المستمر مما يضمن الاستمتاع بقيادة هادئة سلسة.

الأسعار

S وسعرها 68,990 ريال

SV وسعرها 74,740 ريال

SV NAVI وسعرها 80,490 ريال

SL وسعرها 89,690 ريال

الجدير بالذكر أن نيسان كيكس متوفرة حالياً بعرض خاص لدى وكالة بترومين مستمر حتى 31 مارس 2021، حيث يمكنك شرائها نقداً مقابل 51,990 ريال ريال بدون احتساب الضريبة، مع إتاحة عرض لعملاء التقسيط يشمل سنة تأمين مجاني و2,000 ريال استرجاع نقدي و3,000 ريال باقة عناية السيارة مجاناً و4 سنوات صيانة مجانية وكذلك 5 سنوات خدمة المساعدة على الطريق.