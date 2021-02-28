استطلاع رأي: مالكو السيارات يتجاهلون لمبة المحرك

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – ضوء فحص المحرك قد يظهر في سيارتك لخلل بسيط أو لتحذير مبكر يمنع إصلاحا باهظ التكلفة في المستقبل، لذا من الأفضل أن تتحقق من السبب سريعا ولا نفعل مثل كثير من الناس، حسب استطلاع Reviews.com.

شمل الاستطلاع 1,239 مواطن أمريكي يستخدمون سيارتهم في التنقل كثيرا، ورغم أن الرقم الصغير لا يمكننا الاعتماد عليه في تقديم معلومات موثوقة، اهتم الاستطلاع بمعرفة ردود فعل السائق الأمريكي بعد ظهور ضوء التحذير، إذ كل من خضع للاستطلاع حكى تجربته.

أكد 46% إنهم لا يفحصون سيارتهم لدى ميكانيكي خلال الأسبوع الأول من ظهور ضوء فحص المحرك، بل وينتظرون بين شهر إلى عام كامل حتى فحصة، وقال 25% إنهم لم يقوموا بفحص المحرك أبدا بعد ظهور الضوء، في حين 9.2% أكدوا لا يفعلون شيئا حتى تظهر مشكلة أخرى أكثر وضوحا!

وأظهر الاستطلاع أن النساء أكثر اهتماما بفحص المحرك عند ظهور التحذير، فبينما قد لا يقوم 32% من الرجال بفحص المحرك إطلاقا، تنخفض النسبة إلى 18.4% للنساء. وللسن دخل أيضا، فنحو 43% من البالغين 45 عاما وأكثر يرجح فحصه المحرك على الفور، والنسبة تنخفض إلى 26% للشباب أصغر من 35 عاما.

لماذا كانت هكذا ردود الفعل؟ لم يذكر التقرير أسباب محددة لكن يؤيد فكرة “نعيم الجهل” فطالما أن السيارة تعمل جيدا، قد يكون ضوء فحص المحرك خطأ في استشعار الكمبيوتر؛ في حين أنه يمكن كشف حالة ضرر يسهل إصلاحها مبكرا عن التأخر في إصلاحها.