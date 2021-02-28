أعراض تلف موبينة السيارة والطريقة الصحيحة لاختبارها

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - موبينة السيارة من الأجزاء الهامة بالسيارة حيث أنها تعتبر أساس الكهرباء في المحرك، وفيما يلي أعراض تلف موبينة السيارة وكيفية اختبارها.

الموبينة تعتبر من الأجزاء الهامة بالسيارة حيث أنها أساس الكهرباء بالمحرك، وتعتبر مهمة لأنها تستقبل الفولتات التي تصدر من البطارية وتحولها على عدد كبير من الفولتات التي تتجه إلى الإسبراتير والبوجيهات، مما يساعد على حرق البنزين والهواء داخل المحرك وعند تعرض الموبية للتلف فقد يضر هذا بالسيارة، ولهذا نستعرض أعراض تلف موبينة السيارة وطريقة اختبار سلامتها.





أعراض تلف موبينة السيارة:

من الأعراض التي تدل على تلف موبينة السيارة هي وجود أصوات صادرة عن المحرك والتي يلاحظها قائد السيارة عند السير، كما أن بعد توقفها أيضا تصدر بعض الأصوات الغريبة.

الانخفاض في أداء محرك السيارة قد يدل على التلف في الموبينة حيث أنها تؤثر على المحرك مما يقل من قدرته على آداء مهامه، وهذا يؤدي إلى التقطيع أثناء السير وتوقف المحرك عن العمل لمدة قصيرة لا تتجاوز الثلاث ثوان، ويعود إلى العمل سريعا ومع التكرار من الممكن أن تتوقف السيارة فجأة.

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ظهور رائحة من الشكمان الذي يتواجد في أسفل السيارة، وظهور دخان باللون الأبيض أو الأسود.

الانخفاض في العزم أثناء القيادة بسبب عدم الحصول على الطاقة اللازمة، وهذا يكون بسبب التلف في الموبينة حيث يتم ملاحظة عدم الزيادة في السرعة عند الضغط على دواسة البنزين وهذا ما يسمى بالخمول في المحرك.

صعوبة تشغيل السيارة ويكون هذا ناتج عن وجود خلل في الملف الإبتدائي أو الثانوي، مما يؤدي إلى عدم وصول الطاقة الكهربائية إلى البوجيهات مما يؤدي إلى عدم تشغيل السيارة بالشكل المعتاد.





الطريقة الصحيحة لاختبار موبينة السيارة:

عند وجود الأعراض السابقة والتي تدل على تلف الموبينة يجب عليك فحص السيارة واختبار الموبينة والتأكد من سلامتها،وهذا يتم من خلال الآتي:

باستخدام جهاز الأوميتر أو الأفو يتم فحص الملفات من خلال فحص الإنكسار ودرجة حرارة الموبينة، كما يتم فحص الأسلاك والتأكد من سلامتها.

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