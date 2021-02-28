بورشه تقدم Taycan Cross Turismo الجديدة.. صور رسمية وفيديو

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بعد تقديم بورش تايكان في أواخر 2019، لم يستغرق الأمر وقتًا طويلاً حتى بدأ المتحمسون في التساؤل.. متى يتم إصدار سيارة كروس توريزمو؟

كشفت "بورشه" النقاب عن السيارة Taycan Cross Turismo، المعتمدة على نظام الدفع الكهربائي، والمقرر إطلاقها خلال النصف الأول من 2021.



مما لا يثير الدهشة، أنها تبدو وكأنها سيارة تايكان سيدان أكثر اتساعًا، ولكن الحقيقة هي أن هذه السيارة خضعت لاختبارات إضافية مكثفة للتأكد من أنها تلبي معايير بورشه للتميز. والنتيجة هي سيارة تقول بورش إنها متعددة الاستعمالات للغاية.

وأوضحت الشركة الألمانية أن السيارة الجديدة تطل بملامح مستوحاة من الموديلات الرياضية متعددة الأغراض SUV وتتمتع بالرحابة مع مجموعة تعليق معدلة وخلوص أرضي كبير ووضع للقيادة على الطرق غير المستوية.







كما تتميز السيارة الجديدة بالعديد من المكونات الخاصة بموديلات الطرق الوعرة، والتي تظهر بشكل خاص على الرفارف والعتبات.







ولم تكشف الشركة التابعة لمجموعة فولكسفاجن حتى الآن عن تفاصيل حول نظام الدفع والبطاريات المتوفرة له وكذلك مدى السير.



