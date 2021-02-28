القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - خزان الوقود من الأماكن الهامة بالسيارة والتي تحتاج إلى اهتمام ولهذا عليك بتنظيفها بشكل دوري، فيما يلي طريقة تنظيف خزان وقود السيارة

تراكم الرواسب داخل خزان الوقود قد يؤدي إلى تلف مضخة الوقود والفلتر، وهذا يتسبب فى العديد من الأضرار للسيارة، ولهذا يجب الحرص على تنظيف خزان وقود السيارة بشكل دوري من خلال بعض الخطوات البسيطة.





طريقة تنظيف خزان وقود السيارة:

قبل البدء في تنظيف خزان الوقود يجب عليك أن تتبع بعض خطوات الأمان، وهذا لأن الغاز قد يكون قابل للاحتراق بدرجة عالية مما يشكل خطورة، حيث يجب أن يتم التنظيف في منطقة جيدة التهوية، وعليك بارتداء قناع للوجه حتى لا يتم استنشاق الأبخرة الناتجة عن الوقود.

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يتم تنظيف الصدأ والرواسب التي توجد في أعلى المحرك قبل إزالة المضخة، وهذا لعدم دخول أي من هذه الرواسب إلى الخزان ويمكنك فعل هذا باستخدام فرشاة ناعمة أو المكنسة الكهربائية، ومسحه بمنشفة رطبة وتجفيفه باستخدام المجفف الهوائي.

عليك بازالة مضخة الوقود والتخلص من الوقود المتبقي بها بشكل تام مع التأكد من عدم وجود أي وقود العالق بداخل الخزان.





قم بإحضار كمية من الماء وسائل تنظيف الأطباق، ويتم تنظيف الخزان من الداخل وغسله جيدا، وتجفيفه باستخدام المجفف الهوائي.

يعد الانتهاء من التنظيف يجب عليك التأكد من عدم وجود صدأ أو أي رواسب أو مشكلات موجودة بالخزان، حيث أن وجود أي مشكلة بالخزان يتطلب عليك استبداله على الفور حتى لا يؤثر على السيارة والمحرك الخاص بها.

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