“بالفيديو” طائرة صغيرة تصطدم بسيارة لكزس على طريق سريع بأمريكا

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تداول روّاد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لطائرة صغيرة وهي تصطدم بإحدى السيارات على طريق سريع في ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية.

وفي التفاصيل، وثّق مقطع فيديو نشرته وسائل إعلام أمريكية لحظة هبوط طائرة صغيرة اضطرارياً في منتصف طريق في ليفرمور بكاليفورنيا، وأثناء سيرها على الطريق اصطدمت مقدمة الطائرة بسيارة لكزس ما أوقف الطائرة، وأوضح كابتن الطائرة أنه اضطر للهبوط بها بعد الإقلاع يوم الثلاثاء الماضي من مطار ليفرمور المحلي القريب.

وأوضح كابتن الطائرة أنها ارتفعت إلى حوالي 500 قدم قبل أن يفقد الطاقة ويضطر للهبوط الاضطراري على الطريق السريع، وذكرت مصادر أن الطيار كان معه والده بالطائرة ولم يُصابوا بأي أذي وكذلك سائق السيارة.