تعرف على شروط وإجراءات استبدال رخصة قيادة خاصة أجنبية

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – أوضحت الإدارة العامة للمرور السعودي عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، شروط وإجراءات استبدال رخصة قيادة خاصة أجنبية.

وكشفت إدارة المرور أن الشروط والمتطلبات الخاصة باستبدال رخصة قيادة خاصة أجنبية، تتلخص في الـ 9 إجراءات التالية: