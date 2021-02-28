تعرف على شروط وإجراءات استبدال رخصة قيادة خاصة أجنبية

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – أوضحت الإدارة العامة للمرور السعودي عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، شروط وإجراءات استبدال رخصة قيادة خاصة أجنبية.
وكشفت إدارة المرور أن الشروط والمتطلبات الخاصة باستبدال رخصة قيادة خاصة أجنبية، تتلخص في الـ 9 إجراءات التالية:
- استكمال بيانات النموذج
- إحضار 4 صور شمسية مقاس 4×6 سم
- إحضار الرخصة الأجنبية
- إحضار صورة من البطاقة الشخصية للسعوديين
- إحضار صورة من الإقامة والجواز لغير السعوديين
- إحضار تعريف من الكفيل لغير السعوديين
- دفع الرسوم المقررة
- إحضار الترجمة للرخصة التي يحملها مع الأصل
- إحضار ملف لحفظ الأوراق