ليبرون جيمس يجرب جمس همر EV وهذا هو رأيه

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – نشر ليبرون جيمس من قبل فيديو شخصي عن همر الكهربائية Edition 1، وهذه المرة يأتي الفيديو من وجهة نظر جي ام سي وهو يتفحص نفس البيك أب بالطلاء الأبيض اللؤلؤي.

ليبرون جيمس وهو لاعب كرة السلة الامريكي المحترفي في NBA بدا منبهرا من البيك أب وشكر في تصميمها المستقبلي المبتكر التي كرست الشركة جهودها لإخراجه في بيك أب عدوانية لقبّها باسم “الوحش”.

جيمس قام بتجربة قيادة همر الكهربائية مسافة قصيرة وعلق “لا تستغربوا إن وجدتموني أقودها ناحية منزلي في أوهايو وبشوارع لوس أنجلوس”.

يُذكر أن Edition 1 يبدأ سعرها الأمريكي من 112,595 دولار وانتهى عدد النسخ المتاحة للحجز المسبق عليها سريعا، على أن تأتي بأحدث تكنولوجيا الشركة المبتكرة بما فيها سوبر كروز وسقف انفنيتي بالألواح المنزلقة والتعليق الهوائي المتكيف ودرع سفلي ووضع السلطعوان.

يمدها بالطاقة ثلاث محركات بقوة إجمالية 1,000 حصان وعزم 1,085 نيوتن متر لتتسارع إلى 96 كم/س في أقل من ثلاث ثوان.