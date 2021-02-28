تعرف على أضرار المطبات الصناعية على السيارة وكيفية تجنبها

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تعتبر المطبات الصناعية أحد الطرق التي تلجأ لها الدول لتعزيز السلامة المرورية ومحاولة السيطرة على سرعة السيارات على الطرق، خاصة بالقرب من المدارس والمستشفيات والمناطق السكنية.

وعلى الرغم من الأهمية البالغة للمطبات، إلا أنها تعد أحد العوامل التي تتسبب في إصابة السيارات بالإضرار وأحياناً الحوادث، ويرجع ذلك أحياناً لوجود مطبات غير مطابقة للمواصفات والمعايير العالمية، كما أن هناك سائقين يتخطون هذه المطبات بطريقة غير صحيحة وسرعة عالية.

لذلك نستعرض لكم اليوم أبرز الأضرار الناتجة عن تجاوز المطبات الصناعية بطريقة غير صحيحة، وكيفية تجنب هذه الأضرار.

أولاً الأضرار التي يمكن تصيب السيارة من الاصطدام بالمطبات الصناعية:

– تعرض مقصات السيارة للكسر

– إصابة قواعد المحرك بالتلف

– كسر وتلف ممتص الصدمات

– كسر وتلف عادم السيارة

– فقدان توازن السيارة، مما قد يؤدي بها إلى الانحراف يمينا أو يسارا

– انقلاب السيارة

– تلف صندوق مقود القيادة

ثانياً كيفية تفادي أضرار المطبات الصناعية:

– يجب على سائق السيارة أن يتوخى الحذر أثناء القيادة والالتفات دائمًا للإرشادات حتى يتمكن من التعرف على أماكن المطبات، خاصة إذا كان يقود على طريق لأول مرة.

– يجب تخفيف السرعة واستخدام المكابح قبل المطب بعدة أمتار لتقليل سرعة السيارة حتى لا يتم الاصطدام بشكل عنيف والتسبب في تلف أسفل السيارة.

– عدم الضغط على المكابح عند اكتشاف مطب بشكل مفاجئ، حيث إن هذا الإجراء يكون له غالباً نتائج عكسية، وكل ما على السائق فعله هو التمسك جيدًا بالمقود والحرص على عدم انحراف السيارة يميناً أو يسارًا لحين الاصطدام.

– تعد أفضل طريقة لتخطي المطب بسلامة هو عبوره بشكل عرضي، وذلك بالصعود على المطب بالإطارين الأماميين للسيارة ثم لف مقود القيادة بشكل نصف دائري حتى يصعد بالإطارين الخلفيين أيضاً ومن ثم السير إلى الأمام.