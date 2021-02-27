موجز ”الخليج 365” للسيارات.. مفاجأة فولكسفاجن وتحف فورد النادرة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في قطاع السيارات الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي أحداث القطاع المهمة.

قالت فولكسفاجن إنها تهدف إلى الحصول على القيادة الذاتية من المستوى 4 في الخدمة بحلول 2025 عبر شاحنة الميني فان الكهربائية ID Buzz.

طرحت شركة فورد الشهيرة مجموعة من السيارات قبل عشرات السنين تحتفظ حتى الآن بقيمة مرتفعة بالأسواق،وتوصف بأنها "تحف" على أربعة إطارات.

طرحت القناة الرسمية لماركة هيونداي الكورية الجنوبية على يوتيوب، فيديو ترويجيا تستعرض من خلاله القوة الكهربائية لطرازها "أيونك 5".

يتوفر بالسوق المصرية خلال العام الجاري 6 موديلات متميزة من ماركة بيجو، لعشاق الصناعة الفرنسية، بقدرات ومواصفات متنوعة.