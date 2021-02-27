نيسان التيما تعرف على أهم المعلومات والأسعار+عرض خاص Nissan Altima

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – نيسان التيما متاحة حالياً في السعودية لدى وكالة بترومين، وسوف نسلط الضوء معكم اليوم على مواصفات وتفاصيل السيدان اليابانية المتوسطة.

الخارجية

استخدمت التيما لغة تصميم V-Motion والتي نراها في شبك أمامي على شكل V لتصبح أكثر سلاسة، مع مصابيح أمامية عدوانية، خطوط حادة تسري على الجسد، مصابيح خلفية LED تمتد إلى الجوانب، إضافة إلى قاعدة عجلات أطول مع مقدمة وخلفية أقصر، حيث نجد غطاء محرك أكثر انخفاضاً في المقدمة مع مصابيح أمامية نحيفة، كما تتميّز التيما الجديدة بكونها أقل ارتفاعاً وأكثر طولاً وعرضاً من الجيل السابق، مع هيكل جذّاب متوازن للغاية يتضمن عجلات وإطارات متوفرة بقياس 19 بوصة.

الداخلية

وفي الداخل، تمنح سيارة نيسان ألتيما تجربة راقية مع تصميم داخلي فائق، حيث يضفي الكروم المطفي الأنيق رونقاً خاصاً على المقصورة بكل تفاصيلها، ابتداءً من عجلة القيادة ووصولاً إلى ناقل الحركة وحتى مفاتيح التحكم المركزية.

هذا بجانب التقنيات المتطورة حيث نرى لوحة عريضة لأجهزة القياس الرقمية من طراز “gliding wing” ذات قياس 7 إنش، وشاشة 8 إنش لنظام المعلومات والترفيه مع دعم آبل كاربلاي وأندرويد أوتو مع دعم خدمات المراسلة دون استخدام الأيدي، كما يوجد أيضاً خيار لإضافة مقعد السائق يتحرك كهربائياً في 8 اتجاهات ويحتفظ بالوضعية المفضلة، كما يتوفر بها مقاعد جديدة مزوّدة بدعم إضافي لتعزيز التحمّل والدعم، مقود رياضي ثلاثي الشكل.

التقنيات والأمان

تُعتبر سيارة التيما الجديدة أحدث تجسيد لتقنية نيسان للتنقل الذكي، والتي تجعل المركبات أكثر جاذبية من خلال تقديم مفهوم جديد حول كيفية قيادتها، وهو ما يبدأ مع ميّزة التحذير من النقطة العمياء، والتحذير الذكي من الاصطدام الأمامي، بالإضافة إلى ميّزة رصد الرؤية الشاملة، والكشف عن الأجسام المتحركة مما يُوفّر زاوية رؤية شاملة للمساعدة في ركن السيارة، كما تتضمن الخصائص القياسية مكابح الطوارئ الأوتوماتيكية، تنبيه ذكي للسائق عند تشتته، وتحصل فئة بلاتينوم على شاشة رؤية محيطية قياسية، كما يتوفر الخيار لإضافة حزمة Safety Shield 360 الاختيارية التي تضيف مكابح خلفية أوتوماتيكية مع استشعار المشاة، تنبيه مغادرة المسار، مساعد المصابيح عالية الكثافة وتنبيه عبور السيارات والمشاة بالخلف.

وفي فئات SV/SL/بلاتينوم، تأتي تقنية مساعد برو بايلوت بشكل قياسي، حيث تهدف لتخفيف الأعباء الملقاة على السائق عبر تأدية عدد من مهام القيادة الأساسية مثل التسارع، الكبح والتوجيه أثناء القيادة في مسار ثابت على الطرق السريعة، ورغم أن هذه الخاصية تتطلب وضع اليدين على عجلة القيادة، إلا أنها توفر مستوى مبدأي من القيادة الذاتية عبر عدد من الكاميرات والمستشعرات وأجهزة الرادار للإبقاء على مسافة آمنة من السيارات الأخرى والحفاظ على المسار مع تقليل مهام السائق، رغم أنه من المهم أن يبقى السائق يقظاً طوال الوقت، بجانب وجود تقنيات مساعدة القيادة القياسية التي تستطيع قراءة المعلومات من اللافتات على الطريق مع عرض حدود السرعة القصوى على شاشة العدادات.

المحرك

تأتي التيما مع خيارين للمحرك الأول محرك 4 سلندر سعة 2.5 لتر بقوة 188 حصان و244 نيوتن.متر من عزم الدوران، والثاني محرك 4 سلندر سعة 2 لتر تيربو بقوة 248 حصان وعزم دوران 380 نيوتن.متر، كما حصلت السيدان الأنيقة على تحديثات كاملة لكل من نظام التعليق والتوجيه والشاصيه الذي يعمل على توفير تحكم واستجابة أعلى، مع تحسين ناقل الحركة CVT.

أسعار الفئات بالضريبة

2.5 S ويبلغ سعرها 97,740 ريال

97,740 ريال 2.5 SR ويبلغ سعرها 108,090 ريال

2.5 SV ويبلغ سعرها 111,540 ريال

SL 2.5 ويبلغ سعرها 129,940 ريال

2.0 تيربو SL ويبلغ سعرها 138,000 ريال

عرض خاص

الجدير بالذكر أن نيسان التيما متوفرة حالياً بعرض خاص لدى وكالة بترومين مستمر حتى 31 مارس 2021، حيث يمكنك شرائها نقداً مقابل 75,499 ريال بدون احتساب الضريبة، مع إتاحة عرض تمويل يشمل سنة تأمين مجاني وسنتين تقسيط بدون مرابحة و3,000 ريال باقة عناية السيارة مجاناً و4 سنوات صيانة مجانية وكذلك 5 سنوات خدمة المساعدة على الطريق.