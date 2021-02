تعرف على مميزات وأسعار لكزس ES 2021 في السعودية Lexus

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تتاح لكزس ES موديل 2021 حالياً في المملكة العربية السعودية لدى الوكيل الرسمي عبداللطيف جميل للسيارات، وهي تحافظ على فخامتها وعصريتها وأناقتها المعتادة، مع تقنيات متطورة ومساحة رحبة، واليوم سنتعرف على أبرز مميزات لكزس ES 2021 في السعودية.

تصميم جرئ

حيث نرى في المقدمة شبك مغزلي أمامي ضخم ذو أعمدة عمودية مصابيح أمامية بشمعة واحدة من نوع LED مجهزة بخاصية التحكم التلقائي للإضاءة العالية All LED-Headlamp (Hi & Lo) with AHB، في حين أن مقاس العجلات 17 انش، أما في الخلف فنرى مصابيح ضخمة مع العديد من الخطوط الديناميكية المميزة بالإضافة إلى تصميم متألق ومميز للصادم الخلفي بدون أي مخارج لصمامات العادم.

ديناميكية هوائية استثنائية

أما عن الديناميكية فقد تمت إعادة تصميم المصد اﻷمامي كي يسمح للهواء بالمرور من جوانب السيارة، بينما تقوم منافذ التثبيت الديناميكي على شكل زعانف في جوانب وخلفية السيارة مع جناح خلفي يسمح لطراز ES الجديدة بالحصول على معامل سحب يبلغ 0.26 فقط.

مقصورة أنيقة مريحة

تتكون داخلية ES من منطقتين مميزتين، لتكون اﻷولى هي منطقة السائق مع الكثير من أزرار التحكم، بينما جانب الركاب المميز يسيطر عليه لغة تصميم بسيطة مع تركيز على الراحة، كما تحمل ES تصميم مزدوج للمقاعد بمحاذاة مسند اﻷذرع كما تم خفض وضعية الجلوس لتحسين مجال رؤية السائق وتحسين دعم منطقة أسفل الظهر تأتي المقاعد اﻷمامية بشكل قياسي مع أزرار تعديل كهربائية في ثمانية اتجاهات.

تقنيات متطورة

حيث تأتي السيارة مع نظام ملاحة بشاشة عرض 12.3 إنش مع تحكم عن بعد، نظام صوتي مارك ليفينسون مع 17 سماعة، نظام أبل كار بلاي و اندرويد أوتو، تحكم كهربائي للمقاعد الخلفية، شاحن QI لاسلكي، نظام تشغيل المحرك عن بعد وغيرها الكثير.

هذا بالإضافة إلى تقنيات الامان ومساعدة السائق والتي تتضمن حساسات أمامية وخلفية، أكياس هوائية أمامية وجانبية للراكب و للسائق والراكب الأمامي بالإضافة إلى ستائر هوائية جانبية، كاميرا خلفية، نظام تنبيه ضغط الإطارات (حساسة على جميع الإطارات الأربعة)، نظام الحماية ما قبل الاصطدام، مساعد البقاء على الطريق ، نظام كشف النقطة العمياء، مثبت السرعة النشط وغيرها.

أداء قوي سلس

حيث تعتمد السيارة على عدة خيارات للمحرك للتناسب مع كافة الإحتياجات:

محرك 2.5 لتر 4 سلندر بقوة 204 حصان وعزم 243 نيوتن متر.

محرك هايبرد 2.5 لتر 4 سلندر بقوة 214 حصان وعزم 221 نيوتن متر.

محرك 3.5 لتر 6 سلندر بقوة 300 حصان وعزم 356 نيوتن متر.

الأسعار والفئات

لكزس ES 250 إيليجنت: 183,540 ريال

لكزس ES 300h هايبرد: 189,175 ريال

لكزس ES 300h هايبرد بلس: 226,780 ريال

لكزس ES 250 إيكسيلانس بلس: 232,875 ريال

لكزس ES 350 إيليت: 239,200 ريال

لكزس ES 300h هايبرد إكسكتيف: 251,505 ريال

لكزس ES 350 إيكسكلوسيف: 261,970 ريال

لكزس ES 350 إف سبورت: 254,035 ريال

Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin