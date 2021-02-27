تسريب مواصفات مرسيدس AMG C63 القادمة بمحرك 4 سلندر

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – لن تتوفر مرسيدس AMG C63 بمحرك 8 سلندر للنسخة الهجينة، وأكد تقرير مجيئها مع محرك 4 سلندر أمس، ونشرت اليوم تفاصيل أخرى عن المحرك، فقيل أنه نفس محرك AMG A45 سعة 2.0 لتر وحسنت كهربائية المركبة بإضافة مولد تشغيل متكامل ISG ومحرك كهربائي مثبت بالخلف.

توحي هذه المعلومات بأن وزن AMG C63 سيكون ثقيلا، ليشير إلى التقرير إلى إجمالي وزن 2,000 كيلوجرام، أي أثقل بنحو 243 كجم من نسخة السيدان بدون الخيارات.

الجانب الإيجابي أن القوة الإجمالية تقدر بنحو 550 حصان وعزم دوران 800 نيوتن متر، مع العلم أن محرك C63 S الحالية أقل في توليد القوة بمعدل 47 حصان وأقل في توليد العزم بنحو 100 نيوتن متر. وإن لم يتطرق التقرير إلى المدى، يتوقع أن يكون 64 كم على أحسن تقدير.

والفائدة الثانية أن AMG C63 ستتميز بتوزيع مثالي للوزن 50:50 على المحور الأمامي بفضل أن المحرك الجديد أخف 60 كجم. ومنظومة الحركة الجديدة تعتمد نظام دفع كلي مع الإبقاء على وضع دريفت القياسي.

والفائدة الثالثة أنها ستكون أفضل في استهلاك الوقود ثلاث مرات ونصف حسب التقرير. كما يزعم التسارع إلى 100 كم/س في 3.5 ثانية لتكون أسرع قليلا (0.6 ثانية) من C63 الحالية، وذلك بفضل استخدام تقنية الكترونية للتخلص من تأخر التيربو.

هذا وتأتي نسخة محرك الاحتراق الداخلي بقوة 420 حصان إضافة إلى محرك كهربائي بقوة 200 حصان بنظام دفع خلفي، على أن يعمل المحرك الكهربائي بشكل مستقل عن ناقل الحركة الأوتوماتيكي ذو التسع السرعات، لأن ناقل الحركة 9G-TRONIC لن يكون قادرا على التعامل مع عزم الدوران شبه الفوري.

أما نسخة 4Matic+ EQ Power Sport إذا كان الاسم صحيحا، فستكشف بحلول نهاية العام لتتوفر بالأسواق في 2022، ويتبعها نسخة واجن، وقد لا تعود C63 ذات البابين بعد تصريح مرسيدس عن التخلص من نسخ الكوبيه والكشف.