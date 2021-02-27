مفاجأة فولكسفاجن.. ميني فان كهربائية ذاتية القيادة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت فولكسفاجن إنها تهدف إلى الحصول على القيادة الذاتية من المستوى 4 في الخدمة بحلول 2025 عبر شاحنة الميني فان الكهربائية ID Buzz.

وتعني القيادة الذاتية من المستوى 4 أن شاحنة الميني فان الكهربائية ID Buzz، ستكون قادرة على العمل دون تدخل بشري، لكن في مناطق جغرافية محددة فقط.

وقال كريستيان سينجر Christian Senger، الرئيس التنفيذي للقيادة الذاتية في فولكس فاجن: نجري هذا العام، وللمرة الأولى، تجارب ميدانية في ألمانيا باستخدام نظام القيادة الذاتية الذي طورت Argo AI باستخدام نسخة من ID Buzz.

وتعد Argo AI بمثابة شركة ناشئة للقيادة الذاتية استثمرت فيها كل من فولكس فاجن وفورد.

ولا يوجد في الوقت الحالي أي شركة مصنعة للسيارات تقدم هذا المستوى من الأتمتة، لكن هوندا قالت: إن جيلها القادم من سيارة السيدان Legend يحصل على المستوى 3 من التحكم الذاتي في اليابان.

ومع الإعلان، أصدرت فولكس فاجن أيضًا رسم تخطيطي لمركبة اختبار القيادة الذاتية التي قد يراها الألمان عبر الطرق في أي لحظة.

وتتوقع فولكسفاجن الألمانية العملاقة لصناعة السيارات تحسن أرباحها في العام الحالي، مستندة في ذلك على التعافي المستمر من جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حتى مع معاناة العديد من الاقتصادات من ارتفاع معدلات العدوى،وتأثير نقص أقراص أشباه الموصلات المهمة للسيارات على هذه الصناعة، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة.



ونقلت بلومبرج عن بيان صدر بعد اجتماع لمجلس الإدارة المشرف على الشركة، الجمعة، أن أكبر شركة لصناعة السيارات في أوروبا تتوقع هامش تشغيل من 5٪ إلى 6.5٪ لعام 2021 وتهدف إلى الوصول إلى أعلى نسبة في هذا النطاق. ويتماشى ذلك مع تقديرات المحللين وكذلك بالمقارنة مع نسبة 8ر4٪ التي تحققت في العام الماضي.