“بالصور” مكلارين 720S مستأجرة تتعرض لحادث أثناء سباق لامبورجيني هوراكان

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تعرضت سيارة مكلارين 720S سبايدر مستأجرة لحادث قوي في ولاية كاليفورنيا الأمريكية في وقت سابق من هذا الأسبوع، حيث تم نشر صور لها من قبل دورية الطرق السريعة بكاليفورنيا إلى جانب تغريدة تسخر من الحادث تم حذفها بعد ذلك، وحددوا بشكل غير صحيح السيارة على أنها مكلارين 570S.

ذكرت التغريدة سالفة الذكر: “عندما تستأجر سيارة مكلارين 570 وتقرر مسابقة سيارة لامبورجيني في طريق 101 بالولايات المتحدة وتحطمها! في المرة القادمة يجب أن تفكر في الحصول على تأمين الإيجار! ولحسن الحظ لم يصب أحد بجروح خطيرة”.

من جانبها، فإن سيارة لامبورجيني المشاركة في السباق هي هوراكان سوداء تظهر في إحدى الصور، ومن المحتمل أن يكون قائد سيارة مكلارين غير قادر على التحكم في سيارته الخارقة، حيث تستمد قوتها من محرك V8 سعة 4 لتر مزدوج التيربو بقوة 710 حصان.

تُظهر الصور أن السيارة البريطانية الخارقة اصطدمت بالحواجز الخرسانية عدة مرات حيث تعرض كل من الجزء الأمامي والخلفي للسيارة للضرر، ويتركز الجزء الأكبر من الضرر في الخلف، حيث تمزقت إحدى العجلات وتضرر المحور الخلفي أيضاً.