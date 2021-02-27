تويوتا تبدأ ببناء مدينة المستقبل في اليابان

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES 2020، أعلنت تويوتا عن خطط بناء مدينتها ” Toyota Woven City” ورغم الوباء يبدو أنها ما زالت متمسكة بخططها، كما كشفت في حفل افتتاح الموقع عند سفح جبل فيجي في مدينة سوسونو بمحافظة شيزوكا اليابانية.

وحضر الحفل القائمين على المشروع ورئيس تويوتا أكيو تويودا وقيلت كلمات كبيرة أهمها أن تويوتا ستشرع في بناء المدينة خلال 2021 كما قالت من قبل لتخدم صانعة السيارات اليابانية كحقل تجارب.

ستستفيد تويوتا من المدينة التي سيسكنها في البداية 360 شخصا بتجربة التكنولوجيا الحالية والمستقبلية في بيئة سكانية أقرب إلى الواقع لدراسة تأثيرها على الناس والتفاعل معها، مع العلم أن عدد سكان المدينة سيزيد إلى 2,000 شخص بالمستقبل معظمهم كبار السن وموظفين لدى تويوتا.

التجارب الذي ستشهدها المدينة تشمل تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي ومركبات الشركة، على أن تقوم تويوتا بفصل حركة المرور، واحدة للمركبات الشخصية الكهربائية ذاتية القيادة وأخرى لمركبات الساكنين وثالثة للمشاة ومنطقة تحت الأرض لنقل البضائع.