تعرف على السيارات الفائزة بجوائز سيارة العام للسيدات 2021

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – حددت عضوات لجنة تحكيم جائزة سيارة العام العالمية للسيدات عن الفائزين بلقب سيارة العام في تسع فئات مختلفة لعام 2021، وتضم اللجنة 50 صحفية متخصصة في مجال السيارات موزعين في 38 دولة في القارات الخمس.

كما تجري العادة في مثل هذا النوع من الجوائز، فقد تم اختيار ثلاثة مرشحين لكل فئة، وكان لابد من أن تكون السيارة قد تم تدشينها بين يناير وديسمبر 2020، في حين كانت الأمور أكثر صعوبة هذا العام بسبب جائحة فيروس كورونا وصعوبة اختبار السيارات.

بعد ذلك تم اختيار سيارة واحدة فائزة في كل فئة من الفئات التسع، في حين أن عمل اللجنة لم ينتهي بعد، حيث سيتعين عليهم اختيار أفضل سيارة في العالم من بينهم، وبالتالي ستجري جولة تصويت أخرى وسيتم إعلان نتيجتها في 8 مارس، والذي يوافق اليوم العالمي للمرأة.

وبالنسبة للسيارات الفائزة بالجوائز فهي كالتالي:

أفضل سيارة اس يو في للمدن: بيجو 2008 2021

أفضل اس يو في متوسطة: لاندروفر ديفندر 2021

أفضل اس يو في كبيرة: كيا سورينتو 2021

أفضل سيارة مُدن: بيجو 208 2021

أفضل سيارة عائلية: سكودا اوكتافيا 2021

أفضل سيارة فاخرة: لكزس LC500 كابريوليه 2021

أفضل سيارة رياضية: فيراري F8 سبايدر 2021

أفضل 4X4 وبيك اب: فورد اف 150 2021

أفضل سيارة كهربائية: هوندا e 2021

