لكزس تكشف عن حذاء وحيد من نوعه مستوحى من أحدث سياراتها

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – كشفت لكزس عن حذاء رياضي فريد من نوعه مستوحى من IS 350 F سبورت مع حزمة Dynamic Handling، حيث يضم الحذاء ألوان IS الجريئة، والجناح الخلفي المصنوع من ألياف الكربون.

يتميز الحذاء بنعل مستوحى من الإطارات يلتف حول الجوانب، مع طرف أسود مصمم ليُشبه الشبك الأمامي المميز للعلامة التجارية، كما يأتي بلون أزرق نابض بالحياة والمتاح لسيارة IS 2021، مع لمسات سوداء وخياطة باللون الرمادي الفاتح، وخطوط فضية مستوحاة من المصابيح الأمامية للسيدان الرياضية الفاخرة.

لا تنتهي اللمسات الخاصة عند هذا الحد، لأن الأحذية الرياضية تحمل شعار اف سبورت بارزة، مع شارة لكزس في الأعلى، وشارات IS 350 في الخلف، وجناح خلفي مطبوع بطابعة ثلاثية الأبعاد شبيه للمستخدم في السيارة.

وفي الختام، صنعت لكزس الحذاء الفريد من نوعه كجزء من حملتها التسويقية Lexus’ All In التي تحتفل بأولئك الذين يؤمنون بشغفهم تماماً، بينما تعرض شغفها الخاص، وهي سيارة سيدان رياضية نقية.