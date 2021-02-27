لعشاق سيارات فورد الكلاسيكية.. 8 تحف نادرة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - طرحت شركة فورد الشهيرة مجموعة من السيارات قبل عشرات السنين تحتفظ حتى الآن بقيمة مرتفعة بالأسواق،وتوصف بأنها "تحف" على أربعة إطارات.

وجمع موقع "هوت كارز" المختص بأخبار السيارات، قائمة تضم أغلى السيارات الكلاسيكية الصامدة حتى الآن وتحمل شعار فورد.

وضمت القائمة ،شاحنة فورد F-150 بنسختها الكلاسيكية، التي تقدر قيمتها الحالية بنحو 20 ألف دولار.







وضمت القائمة شاحنة فورد SVT Lightning التي ظهرت في الثمانينيات، وتتوفر بقيمة 25 ألف دولار.





ومن الموديلات الأخرى، فورد موديل T الذي يصل عمره لـ 100 عام، وكان من أوائل السيارات التي طرحتها فورد في بداياتها، وتتوفر بقيمة سوقية حالية تصل لـ 30,000 ألف دولار.





شاحنة أخرى جاءت ضمن القائمة، هي فورد F-10، ويعود عمرها لـ 70 عاما مضت، وتصل تكلفتها الحالية ضمن سوق السيارات المستعملة لـ 30,000 ألف دولار.





من بعدها، ضمت القائمة، طراز باسم Escort Mexico، ضمن الموديلات الرياضية الكلاسيكية التي طرحتها فورد مطلع حقبة السبعينيات، وسعرها حاليا 40 ألف دولار.





ومن موديلات SUV، ضمت القائمة النسخة الكلاسيكية، من طراز فورد "برونكو" الشهير، الذي يتوفر حاليا بقيمة سوقية تصل لـ 40,000 ألف دولار.





وضمت القائمة طراز آخر رياضي كلاسيكي، هو فورد "لوتس كورتينا"، ويتوفر حاليا كطراز كلاسيكية مستعمل بقيمة 75,000 ألف دولار.





في ختام القائمة، جاء أغلى طراز كلاسيكي حامل لشعار فورد، هو طراز Falcon XB، الرياضي الذي يتوفر بقيمة تصل لـ 100,000 ألف دولار.



