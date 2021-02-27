فيديو يكشف قوة هيونداي أيونك 5 الكهربائي الجديد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - طرحت القناة الرسمية لماركة هيونداي الكورية الجنوبية على يوتيوب، فيديو ترويجيا تستعرض من خلاله القوة الكهربائية لطرازها "أيونك 5".

ونقل موقع "إنسايد إي في" المختص بأخبار السيارات الكهربائية الفيديو الترويجي، الذي كشفت من خلاله هيونداي عن القوة التي يمكن للطراز ضخها من الطاقة الكهربائية.

وأوضح الفيديو أن طراز "أيونيك 5" يمتلك من الداخل والخارج، 3 فتحات لتوصيل الكهرباء، قادرة على ضخ تيار كهربائي بقوة 3600 وات.



ونجح الطراز في ضخ طاقة كهربائية كافية لتشغيل 3 أجهزة جري من الحجم الكبير، طوال حصة تدريبية كاملة، شارك بها 3 من لاعبي فريق أتليتكو مدريد، كان من ضمنهم "لويس سواريز".

وطرحت هيونداي الطراز رسميا مطلع عام 2021، العامل بمحرك كهربائي قادر على السير لمسافة 62.1 ميل مقابل سعة شحن يكتسبها خلال شحنه لمدة 5 دقائق بفضل شاحنه فائق السرعة.



