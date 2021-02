فئات انفينيتي QX80 2021 في السعودية Infiniti QX80

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – دُشنت انفينيتي QX80 2021 بالمملكة عند وكيل الصانع الياباني شركة التوكيلات العالمية للسيارات الفاخرة، وهي اس يو في فاخرة محدثة نعرفكم اليوم على فئاتها ومواصفاتها بالسعودية.

التصميم الخارجي

تأتي فئة سينسوري الأساسية بمظهر جريء وديناميكي مع مصابيح أمامية ليد مستوحى شكلها من العين البشرية مع ميزة التشغيل والإيقاف التلقائي، ومصابيح ضباب ليد، مع جنوط ألومنيوم مقاس 22 بوصة، ومرايا جانبية قابلة للطي كهربائياً تأتي بلون الهيكل مع وصلة عكسية، كما تتمتع بالشبك الأمامي بالقوس المزدوج الأكثر طولاً وعرضاً مع إطار من الكروم وحواف جديدة، ومع المصابيح الخلفية الجديدة وقضيب الكروم و المصد الخلفي، ليتميز الباب الخلفي ذي التصميم المتجدد بخطوطه الفاخرة.

في حيث تحصل فئة بلاك اديشن الأعلى على مرايا خلفية باللون الأسود، وشبك أمامي باللون الأسود، مع واجهة أمامية مطلية بالكروم الداكن، وقطع الصندوق الخلفي المطلية بالكروم الداكن، بالإضافة إلى جنوط مقاس 22 بوصة من الألومنيوم تتكون من 18 ضلعاً بطبقة داكنة.

التصميم الداخلي

بالدخول إلى المقصورة، ستلاحظ فخامة التصميم، ورحابتها، حيث تمتلك ثمانية مقاعد، وتأتي المقاعد الأمامية بخاصية دعم الفقرة القطنية بحركتين، كما أنها قابلة للتعديل كهربائياً (10 حركات للسائق و8 حركات للراكب الأمامي)، ومدفئة، كما تتمتع السيارة بعجلة القيادة متعددة الوظائف بالجلد والخشب، مع مقاعد جلدية ومساند الرأس، وتطعيمات المقصورة الداخلية بخشب “ستراتفورد بيرل” / “بيرل فحمي” / “بيرل بلون قهوة الاسبريسو”، وحاجب الشمس مع مرايا الزينة المضاءة وتوسعتها.

كما تتميز السيارة بمساحة تخزين خلفية كبيرة تصل إلى 1,404.6 لتر عند فتح الصف الثالث من المقاعد، ولتوفير راحة أفضل للركاب، فتتميز السيارة بنظام التحكم الهيدروليكي بحركة الجسم مع موازن خلفي، وتعليق خلفي تلقائي ذاتي الاستواء.

تقنيات المقصورة

وبالنسبة للتقنيات، فتتوفر السيارة بنظام الملاحة من إنفينيتي بالقرص الصلب مع شاشة WVGA الملونة قياس 8 بوصة تعمل باللمس وخاصية الأوامر الصوتية، ونظام بوز بريميوم الصوتي مع 13 مكبرًا للصوت، مع نظام التحكم المتكيف بالمناخ لمنطقة ثلاثية مع تدوير الهواء تلقائيًا.

وفي المقاعد الخلفية، تأتي السيارة بصف ثالث قابل للطي بنسبة 60:40 كهربائياً، مع نقاط ربط مقعد الطفل ISOFIX في المقاعد الخلفية (الصف الثاني والصف الثالث من المقاعد)، وفتحات تكييف الهواء الخلفية، مع مقاعد متصلة (بعرض المركبة) في الصف الثاني، ومسند الذراع الوسطي الخلفي للصف الثاني من المقاعد مع حامل الأكواب وحجرة التخزين، بالإضافة إلى مسند الرأس الوسطي الخلفي في الصف الثاني من المقاعد، ونظام الترفية للمقاعد الخلفية مع شاشات (QHD) الثنائية قياس 8 بوصة.

مزايا السلامة

تتوفر الاس يو في الفاخرة بأنظمة سلامة ومساعدة سائق تشتمل على نظام الوسائد الهوائية المتقدمة مع 6 وسائد هوائية (أمامية للسائق والراكب، وسائد لحماية جانب الحوض-الصدر للسائق ووسائد ستارية تعمل من الأمام إلى الخلف)، مع آلية المساعدة بتثبيت إيقاف المركبة على المرتفعات، وتقنية تعزيز المكابح (BA)، وخاصية تثبيت السرعة مع جهاز التحكم التلقائي بالسرعة (ASCD).

كما تتميز بنظام أمان المركبة مع معطل المحرك وجهاز التنبيه، ونظام مراقبة ضغط الهواء في الإطارات (TPMS) (عرض لضغط الهواء في كل إطار على حدة)، مع نظام المكابح المانعة للانغلاق (ABS) للعجلات الأربع، نظام التوزيع الإلكتروني لقوة الفرملة (EBD)، نظام التحكم بالسحب (TCS) نظام التحكم الديناميكي بالمركبة (VDC)، شاشة الرؤية الشاملة (AVM) نظام كشف الأجسام المتحركة (MOD)، وتقنية الإرشاد في عملية ركن السيارة.

المحركات

تستمد انفينيتي QX80 قوتها من محرك V8 سعة 5.6 لتر بقوة 400 حصان وعزم دوران 560 نيوتن.متر، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيكي بسبع سرعات، ونظام دفع رُباعي لجميع الأوضاع من انفينيتي مع إعدادات الدفع الرُباعي العالي والدفع الرُباعي المنخفض، حيث تنظم تقنية التحكم المتغاير برفع الصمامات (VVEL) تدفق الهواء في صمام السحب، وتقدم استجابة سلسة، وكفاءة أفضل في استهلاك الوقود وخفض الانبعاثات.

الفئات والأسعار

وفي الختام، تتوفر السيارة بالمملكة العربية السعودية عند الوكيل شركة التوكيلات العالمية للسيارات الفاخرة بثلاثة فئات بالأسعار التالية:

انفينيتي QX80 لوكس سينسوري: 329,900 ريال

انفينيتي QX80 لوكس سينسوري برو أكتيف: 356,900 ريال

انفينيتي QX80 لوكس سيسنوري برو أكتيف بلاك إديشن: 369,900 ريال

