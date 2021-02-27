رئيس مجلس إدارة سوزوكي يتنحى بعد أربعة عقود من توليه للمنصب

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – أعلن أوسامو سوزوكي، رئيس مجلس إدارة شركة سوزوكي موتور، أنه سيتنحى عن منصبه في يونيو، وسيترك المنصب في عُهدة ابنه، توشيهيرو سوزوكي، والذي يشغل بالفعل منصب رئيس شركة سوزوكي لصناعة السيارات ومديرها التنفيذي.

قال أوسامو البالغ من العمر 91 عام، أنه تنحى للسماح لقائد جديد بمواجهة التحديات المتمثلة في التحول إلى السيارات الكهربائية ومحاربة التهديدات من الشركات الناشئة، مؤكداً أنه سيواصل العمل مع الشركة في دور استشاري، ويُذكر أن مؤسس الشركة هو جد زوجته.

عمل أوسامو مع الشركة منذ عام 1958، وأصبح رئيساً لها في عام 1978، وفي فترة توليه لرئاستها، اتخذت قرارات مهمة مثل الدخول إلى السوق الهندي، وهي خطوة ناجحة للغاية، ويُذكر أنه تنحى عن منصبه كرئيس تنفيذي للشركة في 2016 لكنه ظل رئيس مجلس الإدارة منذ ذلك الحين.

يجدر بالذكر أن سوزوكي أعلنت مؤخراً أنها ستستثمر 1 تريليون ين (37.5 مليون ريال) في تطوير تقنياتها الكهربائية خلال السنوات الخمس المقبلة، وأشار توشيهيرو سوزوكي إلى أن الشركة ستتوجه لتطوير التقنيات الصديقة للبيئة.

وفي الختام، يأتي هذا الإعلان بعد أقل من أسبوع من تعيين هوندا لرئيس تنفيذي جديد، وهو توشيهيرو ميبي، والذي قال لوسائل الإعلان أنه سيفكر في التحالفات واتخاذ قرارات جريئة.