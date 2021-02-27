أسعار ومواصفات سيارات بيجو في مصر.. قائمة تضم 6 موديلات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يتوفر بالسوق المصرية خلال العام الجاري 6 موديلات متميزة من ماركة بيجو، لعشاق الصناعة الفرنسية، بقدرات ومواصفات متنوعة.

واستعرض موقع hatla2ee، قائمة سيارات بيجو التي تتوفر بالسوق المصرية خلال عام 2021، وتكلفتها الرسمية التي تطرح بها للبيع.

وبدأ الموقع القائمة، بطراز بيجو 301، الذي يتوفر منه للبيع بالأسواق 5 فئات بأسعار مختلفة.

الفئة الافتتاحية هي فئة مانيوال ACCESS 2020، بتكلفة 199 ألفا و990 جنيها.

وأعلى فئة من الطراز هي فئة أتوماتيك ALLURE 2021 بتكلفة 269 ألفا و990 جنيها.





من بعده، جاء ضمن القائمة طراز بيجو 2008، الذي يتوفر منه للبيع بالأسواق 4 فئات بأسعار مختلفة.

الفئة الافتتاحية هي أتوماتيك ACTIVE 2020، بتكلفة 314 ألفا و990 جنيها.

وأعلى فئة من الطراز هي فئة أتوماتيك GT LINE 2021 بتكلفة 419 ألفا و990 جنيها.





وضمت القائمة طراز بيجو 508، الذي يتوفر منه للبيع بالأسواق المصرية 7 فئات بأسعار مختلفة.

الفئة الافتتاحية هي فئة أتوماتيك ACTIVE 2020، بتكلفة 459 ألفا و990 جنيها.

وأعلى فئة من الطراز هي فئة أتوماتيك GT LINE RED INTERIOR 2021 بتكلفة 406 آلاف و990 جنيها.





وجاء في القائمة أيضا، طراز بيجو 3008، الذي يتوفر منه للبيع بالأسواق المصرية 10 فئات بأسعار مختلفة.

الفئة الافتتاحية هي فئة أتوماتيك ACTIVE 2020، بتكلفة 465 ألف جنيه.

وأعلى فئة من الطراز هي فئة أتوماتيك GT LINE LTD 2021 بتكلفة 659 ألفا و990 جنيها.





وذكر الموقع طراز بيجو 3008 الشكل الجديد، الذي يتوفر منه للبيع بالأسواق المصرية 6 فئات بأسعار مختلفة.

الفئة الافتتاحية هي فئة أتوماتيك ACTIVE 2021، بتكلفة 509 آلاف و990 جنيها.

وأعلى فئة من الطراز هي فئة أتوماتيك GT PACK RED INTERIOR 2021 بتكلفة 689 ألفا و990 جنيها.





وضمت القائمة، طراز بيجو 5008، الذي يتوفر منه للبيع بالأسواق المصرية 11 فئة بأسعار مختلفة.

الفئة الافتتاحية هي فئة أتوماتيك ACTIVE 2020، بتكلفة 520 ألف جنيه.

وأعلى فئة من الطراز هي فئة أتوماتيك GT PACK RED INTERIOR 2021 بتكلفة 744 ألفا و990 دولارا.



