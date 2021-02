جيلي وفولفو تعلنان عن خطط تعاون جديدة

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – مجموعة جيلي اشترت فولفو السويدية من فورد في 2010، والآن تعيش فولفو واحدة من أنجح فتراتها التاريخية في المبيعات والحضور العالمي، مع استهدافها لأن تكون علامة سيارات كهربائية بالكامل خلال أعوام على غرار جاكوار وجنرال موتورز.

وقد أعلنت فولفو لتوها عن خطط لتوثيق العلاقة والتعاون مع علامة جيلي في المجالات الكهربائية والبرمجية وتقنيات القيادة الذاتية بدون المساس باستقلالية العلامتين، وهو نفي رسمي لشائعات الاندماج بينهما.

وأعلنت الشركتان عن استراتيجية لدمج خطوط التوريد للبطاريات والمحركات الكهربائية وتعميق التعاون في مجالات البحث والتطوير بدون التأثير على الهيكل المستقل لعمليات كل علامة.

وقد أشارت تقارير إلى أن فولفو قد تقرر طرح أسهمها في اكتتاب أولي عام بالبورصة بعد تراجعها عن الفكرة في 2018، خاصة مع تغير اتجاهات السوق حالياً حيال التطوير الكهربائي الذي سبقت فيه فولفو معظم منافسيها.

