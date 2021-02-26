5 روائح كريهة تدل على أعطال في سيارتك

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – مع مرور الزمن تتعرض السيارات لبعض المشاكل والأعطال، تتسبب هذه الأعطال غالباً في صدور روائح كريهة مختلفة تدل على أماكن الخلل والأعطال في السيارات.

وحذر خبراء السيارات من تجاهل هذه الروائح، وذلك تجنبًا للأعطال التي قد تكلف أموالًا طائلة لإعادة إصلاحها، واليوم نقدم لكم أبرز الروائح التي تصدر عن السيارة ومكان العطل الذي يدل عليه.

– رائحة البنزين

يدل انتشار رائحة البنزين داخل السيارة على وجود مشاكل في خزان الوقود أو تلف في الوصلات الداخلية للمحرك أو تسرب البنزين في خزان الوقود، كما قد يدل على عدم إغلاق غطاء خزان الوقود بشكل محكم.

– رائحة البيض

يدل انتشار رائحة البيض على وجود مشكلة في المحول الحفاز والذي يتواجد في نظام العادم، وينتج لعدم قدرة المحول على تحويل كبريتيد الهيدروجين إلى ثاني أكسيد الكبريت أثناء عملية احتراق الوقود.

رائحة زيت ساخن

تدل رائحة الزيت الساخن على وجود مشكلة في نظام العادم تؤدي إلى خروج الزيت من فتحة العادم، ومع انتشار الرائحة يلاحظ قائد السيارة وجود بقع زيت اسفل السيارة.

رائحة السجاد المحترق

غالباً ما تصدر هذه الرائحة عند الضغط على الفرامل، في هذه الحالة يجب الفحص الفوري للفرامل لخطر توقفها أثناء السير عن العمل مما قد يسبب حوادث.

رائحة المطاط المحترق

يرجع السبب في صدور هذه الرائحة إلى تفكك أحد الخراطيم أو السيور المتصلة بالمحرك مع تعرضه للسخونة الشديدة الصادرة من المحرك.