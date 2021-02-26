هيونداي تشوق لبايون كروس أوفر الجديدة وتكشف موعد التدشين

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – بعد أيام من الكشف عن هيونداي أيونيك 5 الجديدة كلياً، تجهز العلامة لتدشين سيارة جديدة باسم بايون، والتي ستكون أصغر كروس أوفر في مجال هيونداي بأوروبا.

وتستمر هيونداي بالتشويق للسيارة مع الكشف عن موعد التدشين في الثاني من مارس عبر البث المباشر.

تعد السيارة الجديدة من الفئة B، وستتمتع بأحدث لغات التصميم من هيونداي، ما يُعطيها مظهراً عالي التقنية، ففي المقدمة، تحصل السيارة على مآخذ هواء بارزة عبر الواجهة الأمامية بالكامل، والتي تربط المصابيح النهارية، كما تمنحها الشبك الكبير حضوراً جريئاً، وقد تم فصل المصابيح الأمامية عن المصابيح النهارية، مما يعكس تصميم المصابيح المنفصل الذي شاهدناه في كونا.

وكما رأينا في الصور التشويقية السابقة، فإن الواجهة الخلفية من بايون تتميز بمصابيح خلفية مميزة على شكل سهم متصلة بشريط إضاءة كامل العرض، ولم تقدم هيونداي أية صور تشويقية للمقصورة بعد، لكن اللقطات التجسسية الأخيرة تُظهر أنها ستحصل على شاشة عائمة للنظام الترفيهي وأجهزة قياس رقمية.

نصل إلى القوة، حيث ستحصل الاس يو في الصغيرة الجديدة على نفس منصة i20، لذا يُتوقع أن تستعير محرك الهاتشباك سعة 1 لتر تيربو والذي يولد قوة تصل إلى 118 حصان، كما ستكشف هيونداي المزيد من التفاصيل حول بايون عند اقتراب طرحها في الأسواق في النصف الأول من عام 2021.