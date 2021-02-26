مرسيدس سي كلاس 2022 ستحصل على نسخة كهربائية بالكامل

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – بعد أيام من تدشين مرسيدس سي كلاس الجيل الجديد بمحركات 4 سلندر هجينة حصرية، أشار مدير عمليات العلامة، ماركوس شافر، إلى أن مرسيدس تطور نسخة سي كلاس كهربائية بالكامل.

سيارة كهذه لن نراها في الأسواق قبل 2024، وستعتمد على منصة كهربائية جديدة مخصصة للسيارات الكومباكت، ومختلفة عن منصة سيارات EQ الحالية.

وتهدف مرسيدس لطرح موديلات EQS و EQE الكهربائية خلال أشهر، متبوعة بموديلات EQA و EQB و EQC خلال الأعوام القادمة، جميعهم يستند إلى نفس المنصة الجديدة للعلامة.

ووضح ماركوس شافر أن مرسيدس تطور منصة كهربائية مختلفة مخصصة للسيارات الصغيرة ومتوسطة الحجم مع تدشينها التجاري بداية من 2024.